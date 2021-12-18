انخفاض سعر طن الأسمنت 10 جنيهات وسط ركود المبيعات وتراجع البناء

أعلنت شركات الأسمنت، تراجع سعر الطن بقيمة 10 جنيهات، خلال الأسبوع الجاري وسط ركود في حركة المبيعات بسبب تراجع عمليات البناء باستثناء المشروعات القومية التي تمثل أكثر من 40%.

ويهتم العاملون بقطاع المقاولات والبناء والتشييد، وكذلك المستهلك، بمعرفة أسعار مواد البناء خاصة أسعار الأسمنت.

وتستعرض «الوطن»، في إطار ما تقدّمه من خدمات لقرائها على مدار الساعة، أسعار الأسمنت التي شهدت استقرارًا في الأصناف سواء «مسلح أو مقاوم أو أبيض أو الجبس».

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

جاءت أسعار الأسمنت المسلح اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، على النحو التالي:

- الأسمنت المسلح بلغ نحو 1050 جنيهًا مقابل 1060 جنيهًا أمس.

- أسمنت «النصر» بلغ نحو 1030 جنيهًا.

- أسمنت «وداي النيل» بسعر 1020 جنيهًا.

- أسمنت «لافارج المخصوص» بسعر 1060 جنيهًا.

ـ أسمنت «حلوان» بسعر 1080 جنيهًا.

- أسمنت «سيناء 425» بسعر 990 جنيهًا.

- أسمنت «المسلة» بسعر 1000 جنيه.

- أسمنت «السويدي» بسعر 1080 جنيهًا.

- أسمنت «العسكري بني سويف» بسعر 990 جنيهًا.

- أسمنت السهم بسعر 1020 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض، اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، على النحو التالي:

- الأسمنت الأبيض «العادة»، بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت «سوبر رويال»، بسعر 2380 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض بسعر 2420 جنيهًا.

- أسمنت «رويال العادة»، بسعر 2430 جنيهًا.

- أسمنت «سوبر سيناء» بسعر 2450 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط، استقرارًا في السوق، على النحو التالي:

- أسمنت «الواحة» بسعر 820 جنيهًا.

- أسمنت أسيوط «إيه وان»، بسعر 810 جنيهات.

أسعار الأسمنت المقاوم

وجاءت أسعار الأسمنت المقاوم على النحو التالي:

- أسمنت مقاوم المسلح بسعر 1100 جنيهًا.

- أسمنت أسيك سي وتر بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت قاهر البحار بسعر 1110 جنيهًا.

- أسمنت السويس «سي وتر» بسعر 1120 جنيهًا.

- أسمنت «السهم» بسعر 1050 جنيهًا.

أسعار الجبس

وسجلت أسعار الجبس في السوق المحلية استقرارًا، اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، وجاءت كما يلي:

- جبس سيناء بسعر 850 جنيهًا.

- جبس الدولية بسعر 710 جنيهات.

- جبس العامرية بسعر 650 جنيهًا.

- جبس المعمار بسعر 690 جنيهًا.

- جبس مصر سيناء بسعر 650 جنيهًا.

- سعر جبس السويس يباع بسعر 580 جنيهًا.