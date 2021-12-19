ياسر عبد العزيز: الوسائط الإعلامية تتأثر بالاقتصاد والتكنولوجيا

قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، اليوم، أنه ليس هناك صراعا بين الصحافة الورقية والرقيمة، ولكن علينا معرفة السياق الذي نعمل فيه، والفرص المتوافرة لوسيط أو آخر، مشيرًا إلى أنه لابد على كل من ينتمي لصناعة الصحافة والإعلام، الدفاع عن مكوناتها، إذ أن الوسائط الإعلامية تتغير بتغير العوامل الاقتصادية والتكنولوجية.

تزاوج الصحافة الورقية والإلكترونية

وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره ببرنامج «المشهد»، مع نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، المذاع على شاشة «TeN»، أن البكاء على أطلال الوسائط أمر عرفه الزمن، ولم تبقى كل الوسائط ولكن بعضها اندثر مثل شرائط الفيديو في السابق، متابعا: «مسمعتش الشيخ كشك إلا في شرائط الكاسيت، ولكن هذه الوسائط اندثرت وتجاوزها العصر وبقي المحتوى الذي تبثه الوسائط».

وعلى جانب آخر، قال عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة «الجمهورية»، إن الصحافة ليست في صراع ولكن هناك حاجة لعمل عملية تزاوج ما بين الورقي والإلكتروني.

التطور في الصحافة واقعي

وأوضح رئيس تحرير الجمهورية، خلال حواره في نفس البرنامج، أن التطور في مجال الصحافة أمر واقعي ومدرك تأثيره على الصحافة الورقية، ويجب عدم التقليل من الصحافة الورقية وفي القلب منها الصحافة القومية خاصة أنها تمثل الاحتياطي الاستراتيجي الذهبي في الإعلام، فبخصم الصحافة الورقية عمومًا من رصيد الإعلام المصري تختلف الأمور تمامًا، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي الذهبي يتمثل في الكوادر الموجودة.

وأشار «توفيق»، إلى أنه لا يوجد شخص يعمل في القطاع الخاص إلا وتعلم بمؤسسات صحفية ورقية وقومية، مؤكدًا أن العلم والتكنولوجيا أضافا للصحافة، وهو ما يجب أن يحدث بالتزاوج ما بين الصحافة الورقية والإلكترونية.