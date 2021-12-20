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وفاة مدير مستشفى صدر إمبابة أثناء عمله.. والقائم بعمل وزير الصحة ينعيه

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الوطن
12:55 م | الإثنين 20 ديسمبر 2021
القائم بعمل وزير الصحة والسكان

القائم بعمل وزير الصحة والسكان

نعى القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمد نبيل أبو سمك مدير مستشفى صدر إمبابة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

«عبدالغفار» يعرب عن تقديره لجهد الراحل وتفانيه في عمله

وأعرب القائم بعمل وزير الصحة والسكان، في بيان صادر اليوم، عن تقديره الكامل لجهد الفقيد وتفانيه في عمله، حيث توفاه الله، صباح اليوم الإثنين، في أثناء تواجده في المستشفى محل عمله.

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