وفاة مدير مستشفى صدر إمبابة أثناء عمله.. والقائم بعمل وزير الصحة ينعيه

نعى القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمد نبيل أبو سمك مدير مستشفى صدر إمبابة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

«عبدالغفار» يعرب عن تقديره لجهد الراحل وتفانيه في عمله

وأعرب القائم بعمل وزير الصحة والسكان، في بيان صادر اليوم، عن تقديره الكامل لجهد الفقيد وتفانيه في عمله، حيث توفاه الله، صباح اليوم الإثنين، في أثناء تواجده في المستشفى محل عمله.