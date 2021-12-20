أمين «البحوث الإسلامية» يلتقي وفدا كرديا لبحث احتياجات معاهد العراق

استقبل نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم، وفدًا من إقليم كردستان العراق؛ لبحث احتياجات المعاهد الخارجية، وخاصة معهد أربيل الأزهري، وضم الوفد العراقي محسن عبد الله مدير التعليم في ديوان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وبختيار جمعة صالح مدير معهد أربيل الأزهري.

وتناول اللقاء بحث احتياجات معهد أربيل الأزهري من الكتب الدراسية للعام الدراسي الجديد، واحتياجات المعهد إلى الإصدارات العلمية للأزهر الشريف، وخاصة التي تحارب الأفكار المتطرفة والشاذة، بالإضافة إلى حاجة المعهد إلى مبعوثي الأزهر الشريف، إضافة إلى الأعمال الأخرى المتعلقة بالطلاب والامتحانات.

البحوث الإسلامية: الأزهر يدعم ويطور مستويات الطلاب الوافدين

كما تناول الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال اللقاء، جهود مصر والأزهر الشريف بجميع قطاعاته، في دعم وتطوير مستويات الطلاب الوافدين من جميع دول العالم للدراسة بالأزهر، وما يُقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم في المراحل التعليمية المختلفة؛ ليكونوا سفراء للأزهر الشريف في دول العالم المختلفة.

وأكد الأمين العام، الدور المهم الذي يبذله مبعوثوا الأزهر الشريف في جميع دول العالم، وما يتميزون به من قدر عالٍ من المعرفة والثقافة، لتمثيل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، والعمل على مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

الوفد الكردي: نحن في حاجة لرجال الأزهر لتصحيح المفاهيم الخاطئة

فيما عبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، والحاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، في ظل التحديات المعاصرة التي يعيشها العالم أجمع.