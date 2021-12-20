سولاف فواخرجي تفقد بصرها 60 دقيقة.. اعرف القصة الكاملة

تصدرت الفنانة سولاف فواخرجي تريند مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت عن تعرضها لفقدان بصرها لمدة ساعة كاملة بسبب إصابتها أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية التي تشارك فيها، وتصور المشاهد الخاصة بها خلال هذه الفترة.

سولاف فواخرجي تفقد بصرها

قالت الفنانة سولاف فواخرجي لـ«الوطن» إنها كانت تصور مشاهدها في مسلسل عنبر 6 الذي بدأ عرضه خلال هذه الفترة على إحدى المنصات الإلكترونية وأثناء التصوير فوجئت بسقوط السقف المركب في الديكور بالكامل عليها.

وكشفت الفنانة سولاف فواخرجي عن أن الديكور سقط على رأسها ووجهها وهذا تسبب في فقدانها للبصر لمدة ساعة كاملة، كما أن وجهها ويدها تعرضا لنزيف لوقت طويل لم تتمكن من السيطرة عليه حينها، ولكن طمأنت سولاف الجمهور أنها أصبحت الآن بصحة جيدة تماما وعاد إليها بصرها بشكل كامل.

سولاف فواخرجي في مسلسل عنبر 6

يذكر أن مسلسل عنبر 6 يشارك في بطولته سولاف فواخرجي وصبا مبارك وآيتن عامر وفاطمة الصفي ورانيا عيسي ورنين مطر وسلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين.

وتجسد الفنانة سولاف فواخرجي خلال المسلسل دور سيدة تدعى رهف وتتعرض للاضطهاد خلال الأحداث كما تدخل السجن بسبب إحدى الجرائم التي يتم ارتكابها في العمل، وهذه المرة الأولى التي تقدم من خلالها سولاف هذا الدور وهذه النوعية من الأعمال الفنية.

يذكر أن سولاف كانت قد قدمت مؤخرا عملا فنيا بعنوان «الكندوش» وشاركت فيه بجانب أيمن زيدان وسامية الجزائرية وصباح الجزائرية وشكران مرتجي وكندا حنا وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين.