مشهد وفاة تحقق بالفعل.. تعرف على قصة آخر مشهد لـ محمود المليجي

يتزامن اليوم الأربعاء، 22 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود المليجي، الذي ولد عام 1910، في حي المغربلين بالقاهرة، وأثناء دراسته في مدرسة «الخديوية» الثانوية، استطاع الالتحاق بـ فريق التمثيل وتدرب على أيدي عدد من كبار نجوم الفن، والذين كان من أبرزهم: جورج أبيض، وفتوح نشاطي، وكان المليجي يتميز بأدوار الشر التي قدمها بشكل بارع ومميز عن غيره من فريق جيله من التمثيل.

بدايات محمود المليجي الفنية

بدأ الفنان الراحل محمود المليجي، مسيرته الفنية، من خلال المسرح، حيث انضم إلى فرقة فاطمة رشدي، وشارك معها في العديد من المسرحيات، والتي كان من أبرزها: «مجنون ليلي» و«667 زيتون»، لينطلق بعدها في عالم السينما من خلال فيلم «الزواج»، ومن ثم توالت عليه العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، حيث قدم ما يقرب من 510 أعمال فنية.

حكاية مشهد «الموت» مع محمود المليجي

وفي عام 1983، حدث ما لم يخطر على بال أحد، فعندما كان يتم تصوير أحد مشاهد فيلم «أيوب»، والذي كان يجمع كلاً من الفنانين: عمر الشريف، ومحمود المليجي، حيث جسد المليجي مشهد وفاته، حينما قال: «يا أخي الحياة دي غريبة جداً، الواحد ينام ويصحي وينام ويصحى» وأحنى رأسه إلى الأسفل، ليصدر بعدها صوتاً، فاجأ الحاضرين به، وبعد انتهاء هذا المشهد، قال الشريف له، «قوم بقى يا محمود المشهد خلص خلاص»، ليتفاجأ الجميع برحيل المليجي عن الحياة في هذه اللحظة، وذلك وفقاً لما قاله مخرج العمل هاني لاشين، خلال أحد اللقاءات السابقة له.

أسرة فيلم «أيوب» تقرر عدم إخبار زوجته بنبأ وفاته

وبعد حالة من الصدمة والحزن التي سيطرت على أسرة فيلم «أيوب»، قرروا أن يحملوا الفنان الراحل محمود المليجي، إلى منزله بحي الزمالك، كما اتفقوا على ألا يخبروا زوجته النجمة علوية جميل، بخبر وفاته، حتى علم الجميع بخبر وفاة أحد أبرز نجوم الفن إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 73 عاماً.