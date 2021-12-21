تعيين تامر عبدالمنعم عضوا بغرفة صناعة السينما

أعرب الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، ومدير قصر السينما، عن سعادته بقرار نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، بتعيينه عضوا بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما.

وكانت الصفحة الرسمية لقصر السينما، أعلنت تعيين الفنان تامر عبدالمنعم عضوا في مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، وهنأته باعتباره رئيس قصر السينما.

وكتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تهنئ الإدارة العامة للثقافة السينمائية، وقصر السينما، وجميع العاملين، الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، ومدير قصر السينما، على قرار وزير الصناعة، بتعيينه عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما متمنين له التوفيق».

أبرز المعلومات عن غرفة صناعة السينما

يشار إلى أن غرفة صناعة السينما، مؤسسة عامة وإحدى غرف اتحاد الصناعات المصرية، وهدفها العناية بالمصالح المشتركة لأعضائها ورعايتها، وتخفيض تكاليف الصناعة والعمل على رقيها وتقدمها.

وتضم غرفة صناعة السينما في عضويتها، المنتجين والموزعين ودور العرض والمعامل والاستديوهات، وتعمل دائما على وضع الحماية القانونية المصنفات الفنية في مختلف دول العالم، وتنظيم تداول الأفلام وعرضها في مختلف الوسائل المرئية، يما يحقق الاستفادة الكاملة لأعضائها.

مجلس إدارة غرفة الصناعة

وأصبح لدى غرفة صناعة السينما، أرشيفا كاملا بحركة تداول الأفلام السينمائية منذ نشأتها حتى آخر تعامل لها، وتشارك بقوة في مناقشة القرارات والقوانين التي تتعلق بالصناعة، فضلا عن نجاحها في استصدار قرار منظمة العمل السينمائي في مصر، فضلا عن جهودها في فتح أسواق خارجية للفيلم المصري.

ويدير الغرفة، مجلس إدارة مكون من 15 عضوا موزعين على النحو التالي: 5 أعضاء من الإنتاج، و1عضو عن التوزيع، و1عضو عن دور العرض الدرجة الأولى، و1 عضو عن دور العرض الدرجة الثانية، 1عضو عن المعامل، 1عضو عن الاستديوهات، ويعين وزير الصناعة 5 من ذوي الخبرة، ليكتمل الشكل القانوني لمجلس الإدارة.