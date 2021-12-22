بلطجى وزوجته يعتديان بالساطور على سيدة عجوز ويقطعان يدها بمطروح

اعتدى بلطجي على سيدة ستينية ضربا بالساطور في مدينة الحمام بمحافظة مطروح، ما أدى إلى قطع يدها من منطقة الرسغ الأيسر وتهشم العظام بها تماما وظهور لحم اليد، وإصابتها بجرح كاد يبتر يدها عن باقي الجسم، وذلك إثر وجود خلافات بين الطرفين، ونُقلت المجني عليها إلى مستشفى الحمام المركزي.

ضبط البلطجي وزوجته

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام إلى مكان واقعة الاعتداء على سيدة بالساطور، وجرى البحث عن المتهم وإلقاء القبض عليه هو وزوجته، وحُرر عن ذلك محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.

نقل المسنة للمستشفى

وشهدت مدينة الحمام مساء يوم 20 ديسمبر الماضي اعتداء بلطجي بمساعدة زوجته على سيدة تدعى صابرة أحمد عرفات، 60 سنة، مستخدما سلاحا أبيض عبارة عن ساطور، حيث ضربها به على يدها بعد سلسلة من السب والقذف، وخلال مدافعتها عن نفسها بيديها لتبعد الساطور عن وجهها جاءت ضربة غدر على يديها وشق الساطور رسغها الأيسر مخترقا اللحم ومفتتا العظام، لتصرخ وتسقط السيدة المسنة مغشيا عليها في الشارع تعوم في بحر من الدماء، ويتم نقلها إلى مستشفى الحمام المركزي.