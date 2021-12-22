مينا مسعود يعود للسينما بـ«The Royal Treatment».. يعرض 20 يناير

يشارك مينا مسعود في فيلم جديد على منصة «نتفليكس»، بعنوان «The Royal Treatment» من إخراج ريك جاكوبسون، وتشاركه البطولة لورا مارانو، والمقرر طرحه على الشبكة الإلكترونية في 20 يناير المقبل، ويعتبر هو العمل السينمائي الأول للنجم من أصول مصرية بعد فيلم «Aladdin».

تدور أحداث الفيلم حول «إيزابيلا»، التي تقوم بدورها لورا مارانو، وهي مصففة شعر تمتلك صالونها الخاص، والتي تلتقي بالأمير «توماس»، ويقوم بدوره مينا مسعود، الذي يكون على وشك الزواج من أجل الواجب في بلاده وليس الحب، ولكن تتاح لـ«إيزابيلا» وزملائها المصممين فرصة العمر لتصفيف الشعر في حفل الزفاف الملكي، تدرك هي والأمير «توماس» أن السيطرة على مصيرهم تتطلب اتباع قلوبهم.

البرمو الدعائي لفيلم «The Royal Treatment»

مينا مسعود: واجهت صعوبات في العمل بعد فيلم «Aladdin»

وواجه مينا مسعود صعوبات في الحصول على تجارب أداء في هوليوود بالرغم من النجاح الذي حققه في فيلم «Aladdin»، والذي تجاوزت إيراداته حاجز المليار دولار، وذلك وفقا لما أعلنه مسعود في تصريحات سابقة، قائلا إن المنتجين لم يدقوا بابه تمامًا لإعادته إلى «هوليوود» على مدار أشهر طويلة من صدور الفيلم، كما تحدث عن كفاحه لإيجاد أدوار جديدة بعد أن لعب شخصية ديزني الشهيرة.

وأضاف النجم من أصول مصرية في تصريحات لـ «ديلي بيست»، «أريد أن تعرف أن الأمور ليست وردية كما تبدو، يقولون إنه لابد أنه جنى الملايين. لا بد أنه حصل عروض عديدة، ولكن تم يحدث شيئا من تلك الأشياء، لم أجري تجربة أداء واحدة منذ ظهور علاء الدين».

من المقرر أن يعود مسعود تمثيل دوره الرئيسي في الجزء الثاني من «Aladdin»، والذي سيتولى إخراجه جي ريتشي.