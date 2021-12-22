عبدالغفار: مشروعات التعليم في الصعيد بلغت 168 مشروعا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مشروعات التعليم في محافظات الصعيد بلغت 168 مشروعا، وعبر منصة إلكترونية تستطيع الوزارة متابعة كل المشاريع التي تتم على كل محافظات مصر، «كل الجامعات بتخرج كم كبير من الطلاب وبها برامج دراسية متطورة تتماشى مع احتياجات الأقليم».

وأضاف «عبدالغفار» خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أنه ومن خلال المنصة فيتم متابعة التكلفة الإنشائية والمستخلصات التي يستحقها العاملون وحتى على مستوى نسب التنفيذ، «الدولة المصرية حطت في 9 محافظات الصعيد كم كبير من الاستثمارات بنسب مختلفة حسب نوعية المشروع».

التخطيط لإنشاء 6 جامعات خاصة

وتابع: «شجعنا القطاع الخاص على الاستثمار، وكان فيه توجه لدعم خطط التنمية وتشجيع المستثمرين بدخولهم مع الدولة، وفيه 6 جامعات خاصة، وبالنسبة للجامعات التكنولوجية فبدأنا بجامعة بني سويف، وهناك تحت الإنشاء جامعة في الأقصر وأسيوط ومستقبلا في المنيا بواقع 4 جامعات أهلية بيتعملوا في نفس التوقيت وننتظر الافتتاح في سبتمبر 2022».

استثمارات قاربت الـ12 مليار جنيه للجامعات بالصعيد

وأوضح أنه قد تم إضافة كليات ومعاهد لكل المنظومات، وهناك استثمارات قاربت من 12 مليار جنيه للجامعات الموجودة بمنطقة الصعيد، وفي الجامعات التكنولوجية فقد تم البدء ببناء جامعة تكنولوجية في طيبة بالأقصر، وأتممنا 50% من الإنشاءات وستدخل الخدمة العام المقبل، «الغرض من المنشآت التعليمية سواء الجامعات الأهلية أو التكنولوجية تنمية حقيقية للمجتمع».

افتتاح مشروعات تنموية كبرى

جدير بالذكر أنه ومن ضمن المشروعات التنموية التي سيتم افتتاحها مجمع لإنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ مجمع أسيوط لإنتاج البنزين، يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، كما يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة في القاهرة والإسكندرية والسويس إلى مناطق الصعيد المختلفة.