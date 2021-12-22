التفاصيل الكاملة للفيلم الأمريكي DON’T LOOK UP قبل عرضه بـ48 ساعة

بعد 48 ساعة، تطرح دور العرض السينمائية الأمريكية فيلم DON’T LOOK UP أحدث إصدارات منصة نتفلكس الرقمية، الذي أخرجه الكاتب والمنتج آدم مكاي.

فيلم DON’T LOOK UP واحدا من أهم الأفلام المنتظرة لعامي 2021 و2022، ضم كوكبة من كبار نجوم هوليوود منهم جنيفر لورنس، ليوناردو دي كابريو، ميريل ستريب، جوناه هيل، تايلر بيري، سكوت ميسكودي، رون بيرلمان، تومير سيسلي، هاميش باتيل، بول جيلفويل، ومن إخراج وإنتاج آدم مكاي.

فيلم Don’t Look Up من تأليف وإخراج المخرج آدم مكاي الحاصل على جائزة الأوسكار، ويشارك في البطولة كل من مارك رايلانس، رون بيرلمان، تيموثي شالاميه، أريانا جراندي، سكوت ميسكودي، هيميش باتيل، ميلاني لينسكي، مايكل تشيكليس، وتومير سيسلي.

قصة فيلم DON’T LOOK UP

قصة فيلم DON’T LOOK UP تدور حول عالمة الفلك كاتي ديبيساكي التي تجسدها الفنانة جنيفر لورانس ومعها أستاذها ميندي وهي شخصية ليوناردو دي كابريو، يتوصلان لاكتشاف خطير لمذنب يدور داخل النظام الشمسي على مسار تصادم مباشر مع الكرة الأرضية، ولكن بمجرد إعلان الخبر لم يجدوا أي اهتمام من الآخرين، ومن هنا يبدأ تحذير سكان الأرض من خطورة المذنب الذي سيكون بحجم جبال أفرست.

DON’T LOOK UP يدور حول مذنب فضائي بحجم جبل أفرست

مع إعلان العد التنازلي عن اصطدام المذنب بالأرض في غضون 6 أشهر، تبدأ النشرات الإخبارية في العمل على مدار الساعة، ويزداد هوس الجماهير بوسائل التواصل الاجتماعي قبل فوات الأوان.

مدة الفيلم تصل إلى ساعتين و20 دقيقة وحقق حتى الآن في الدول التي عرض فيها، ما يقرب من 513 ألف دولار.