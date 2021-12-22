عرض نسخة مرممة من «المومياء» لأول مرة على «يوتيوب» غدا

‏أعلنت منصة «يوتيوب» أنه سيتم لأول مرة في العالم عرض النسخة المرممة من فيلم «المومياء» لشادي عبد السلام بجودة 4K على «يوتيوب»، غدا الخميس 23 ديسمبر، في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وجرى ترميم الفيلم عام 2009 من خلال مؤسسة The World Cinema Foundation بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

وفي عام 2021 تم استعمال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لرفع جودة النسخة الديجيتال لذلك الفيلم من 1080p إلى 4K وزيادة وضوح ونقاء الصورة لمستوى غير مسبوق.

أبرز المعلومات عن فيلم «المومياء»

قصة فيلم «المومياء» مأخوذة عن حادثة تاريخية مشهورة حدثت عام 1881 وتعرف باسم حادثة اكتشاف خبيئة الدير البحري، والتي أعاد شادي عبد السلام صياغة أحداثها.

تدور الأحداث حول «ونيس» الشاب الذي آل إليه بعد وفاة والده سر موقع مخبأ مومياوات كانت تعيش على سرقتها قبيلته، وهذا المخبأ يحوي مومياوات لأكثر من 40 فرعون من أشهر فراعنة مصر نقلها كهنة آمون في مكان سري بباطن الجبل لحمايتها من التشويه والنهب، وتتوالى أحداثه وسط جو مهيب بين أطلال الحضارة المصرية القديمة.

الفيلم إنتاج المؤسسة العامة للسينما بمصر عام 1969، ويأتي في مقدمة أبرز كلاسيكيات السينما المصرية في القرن العشرين، ونال كثيرا من الجوائز في مهرجانات دولية وبسببه تم اختيار شادي عبد السلام ضمن أهم 100 مخرج على مستوى العالم في تاريخ السينما في العالم من رابطة النقاد الدولية في فيينا.

وأبطال الفيلم أحمد مرعي، عبدالعظيم عبدالحق، شفيق نور الدين، وزوزو حمدي الحكيم، مع ظهور خاص في الفيلم للفنانة نادية لطفي.

أبرز المعلومات عن شادي عبدالسلام

وشادي عبدالسلام بالإضافة لكونه مخرجًا استثنائيًا فهو أيضًا كاتب سيناريو ومصمم للديكور والملابس ورسام ومصور ومعماري، فقد قام بتصميم الملابس والديكورات الخاصة بأفلام هامة في السينما المصرية من بينها أفلام تاريخية مثل: «الناصر صلاح الدين»، و«واإسلاماه»، «رابعة العدوية»، وأفلامًا أخرى مثل «الرجل الثاني»، «الخطايا»، «بين القصرين» وغيرها.

كما عمل «عبد السلام» في أفلام عالمية مثل فيلم «كليوباترا» الشهير للمخرج الأمريكي جوزيف مانكوفيتش، ومن بطولة إليزابيث تايلور وريتشارد بيرتون وهو الفيلم الحائز على العديد من الجوائز منها 4 جوائز أوسكار عام 1964، وفيلم «فرعون» للمخرج البولندي جيرزي كافليروفيتش، والذي رشح كأفضل فيلم أجنبي في مهرجان كان السينمائي عام 1966 كما رشح لجائزة أوسكار عام 1967.

رابط المشاهدة من هنا