التعليم العالي تعلن فوز مصر بالمركز الأول لجائزة الشباب العربي 2021

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فوز باحثين مصريين بجائزة الشباب العربي لعام 2021، والتي تم الإعلان عنها في يونيو 2021، من خلال اللجنة الوطنية المصرية، بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، حسب تقرير قدّمته الدكتورة غادة عبدالباري، الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو.

المركز الأول لأستاذ مساعد بـ«تربية الإسكندرية»

وأشار التقرير بحسب بيان، إلى فوز الباحث المصري جلال زناتي جلال، أستاذ مساعد بقسم العلوم الاجتماعية بكلية التربية بجامعة الإسكندرية بالمركز الأول للجائزة، وقيمتها 5000 دولار أمريكي عن دراسة بعنوان «تواصل بلا تواصل.. وسائل التواصل الاجتماعي كجيل رابع من الحروب وأثرها على المنطقة العربية: الأزمة والحل»، بالاشتراك مع الباحثة الكويتية، فضّة نايف الدويش، التي فازت هي الأخرى بالمركز الأول أيضا، عن دراستها بعنوان (مستقبل مؤسسات العمل العربي المشترك)».

وتابع التقرير، أنّ المركز الثاني ذهب للباحث المصري محمد العربي، باحث أول بمركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، عن دراسته بعنوان «مستقبل الوطن العربي»، وقيمتها 3 آلاف دولار أمريكي بالاشتراك مع الباحثة الجزائرية، زينب بن الطيب، عن دراستها بعنوان «تعليم المستقبل في الوطن العربي ومتطلبات ترقيته في ظل الأزمات والمستجدات العالمية.. دراسة للواقع وتطلعات المستقبل».

الفكرة الرئيسية لجائزة الشباب العربي

وأوضح التقرير أنّ الفكرة الرئيسية للجائزة تتمثل في أنّ الدراسات المستقبلية والاستشرافية أصبحت أمرًا واقعًا للدول المتقدمة والنامية على حد سواء، للتكيّف مع معطيات التطور التكنولوجي ومختلف التحولات العالمية، حيث يحمل مستقبل الوطن العربي العديد من التحديات والفرص، ويمتلك كتلة شبابية ضخمة ترتبط بالمستقبل من حيث الفئة العمرية، والقدرة على التعايش والتكيّف مع متغيرات المستقبل.

وأفاد التقرير بأنّ محاور الجائزة هي: «مستقبل التحولات الكبرى في النظام الدولي وتأثيرها على الوطن العربي، مستقبل علاقات الوطن العربي بالقوى الكبرى والإقليمية، إضافة إلى مستقبل التحولات الاقتصادية، العولمة، إعلام المستقبل، الوطن العربي، الذكاء الاصطناعي، وتعليم المستقبل».

وأضاف التقرير أن شروط الجائزة تتضمن: أن يكون المتقدم مواطنًا عربيًا، وألا يكون سبق له الفوز بالجائزة، ولا يقل البحث عن 25 ألف كلمة، وأن يستوفى شروط البحث من حيث سلامة المنهج وتسلسل الأفكار، وألا يكون أطروحة علمية (ماجستير – دكتوراه) منشورة أو غير منشورة.