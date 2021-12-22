جدة السولية: لما دخل جول في الشناوي قولت بركة إن عمرو مش بيلعب

قالت جده اللاعب عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، إنها حزنت بشدة عندما علمت أن حفيدها أصيب في القدم، «زعلت ساعتها، بسأل اللي جنبي هو مش بيلعب ليه، قالوا لي جاله له شدة في رجله، لما جه جون في الأهلي النهاردة، أزعل وأقعد أعيط، لما جابوا جون وكسبوا في النهاية فرحت أوي، بحب الأهلي عشان خاطر عمرو، ده أدب وأخلاق، والناس كلها بتحبه، وهو بيحب النادي بتاعه، وبيحب زمايله».

جدة اللاعب تتحدث عن الهدف الخطأ في منتخب مصر

وأضافت جدة اللاعب لـ«الوطن»، عبر بث مباشر، « أول ما دخل جون في حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي النهاردة قولت بركة إن عمرو منزلش أو مكانش السبب فيه»، موضحة أنها حزنت بشدة بعدما أحرز حفيدها هدفا في مرمى منتخب مصر عن طريق الخطأ، «كان امتحان من ربنا، وهو زعل يومها، وكان عمل جهد كبير، ربنا معاه ويكسبه، الناس كلها بتحبه وتدعيله».

بدأت أشجع كورة منذ التحاق عمرو السولية بالبلدية

وعن فوز الأهلي بكأس السوبر الإفريقي، ردت: «دي أكبر فرحة عندي، وكنت بدعي للشناوي، وجد عمرو لو كان عايش كان عمل فرح، كان بيحب عمرو أوي، لأنه أدب وأخلاق، بحبه قد عمري كله، أنا اللي مربياه، وبدأت اشجع كورة من ساعة ما راح البلدية، وبقيت أشجع البلدية، ولما راح الإسماعيلي بقيت أشجع الإسماعيلي، ولما راح الأهلي فرحنا وبقينا نشجع الأهلي، وشعرت بفرحة شديدة عندما شاهدته يقف مع زملائه».