مناورات قتالية للجيش الأوكراني بأسلحة أمريكية وحشد روسي.. تأهب للحرب

بعد نحو يومين من الإعلان عن حشد روسيا لقواتها على الحدود، وسط تواترات مع أوكرانيا بشان انضمامها للناتو، أجرى الجيش الأوكراني مناورات قتالية باستخدام صواريخ «جافلين»، الأمريكية المضادة للدبابات في منطقة صراع مع انفصاليين، شرق البلاد، وفقا ما أعلنته قناة «دوم»، التلفزيونية الأوكرانية

وكانت مصادر أمنية غربية، كشفت أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يتوقف عن حشد القوات قرب الحدود مع أوكرانيا، منذ القمة الافتراضية التي عقدها مع نظيره الأمريكي «جو بايدن»، مطلع ديسمبر الجاري.

أوكرانيا تتهم روسيا بحشد عشرات الآلاف من قواتها استعدادا لهجوم محتمل

وقد تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا بحلول نهاية يناير المقبل، بما يقرب من 100 كتيبة تكتيكية تضم 175 ألف جندي، بحسب المخابرات الأمريكية.

وتسلمت أوكرانيا، التي تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، منذ عام 2018 سلسلة شحنات من الذخائر وصواريخ جافلين الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى انتقادات من جانب موسكو.

فيما تتهم أوكرانيا روسيا بحشد عشرات الآلاف من قواتها استعدادا لهجوم محتمل، ما أثار مخاوف من أن يتحول صراع محتدم في شرق أوكرانيا، إلى حرب مفتوحة بين الجارتين وفقا لشبكة «سكاى نيوز»، وقال أوليسكي دانيلوف، أكبر مسؤول أمني في أوكرانيا إن قرابة 122 ألف جندي روسي على بعد 200 كيلومتر من حدود أوكرانيا.

أوكرانيا: 122 ألف جندي روسي على بعد 200 كيلومتر من حدود البلاد

ولازال التصعيد حول أوكرانيا محور مشاورات بين الحلفاء الغربيين وروسيا، التي دُعيت إلى إجراء مفاوضات في إطار صيغة نورماندي، التي تضم ممثلين من فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا.

وتنفي روسيا التخطيط لأي هجوم، لكنها تتهم أوكرانيا والولايات المتحدة بزعزعة الاستقرار، كما طلبت ضمانات أمنية تمنع توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.