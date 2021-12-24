«الإفتاء»: لا مانع من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم

يدعي بعض المتشددين أنه لا يجوز تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم المختلفة، معتبرين ذلك خروجا عن الدين الإسلامي، إلا أن دار الإفتاء، أكدت أنه لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم، مشيرة إلى أن هؤلاء المتشددين غير عارفين بتكامل النصوص الشرعية ومراعاة سياقاتها وأنها كالجملة الواحدة.

وذكرت الدار عبر موقعها الرسمي، أنه قد قَبِلَ النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من غير المسلمين، وزار مرضاهم، واستعان بهم في سلمه وحربه حيث لم يرى منهم كيدًا، كل ذلك في ضوء تسامح المسلمين مع مخالفيهم في الاعتقاد.

الإفتاء: القرآن لم يفرق بين من المسلم وغير المسلم في إلقاء التحية

واستكملت الدار أنه لم يفرق الله سبحانه وتعالى بين من المسلم وغير المسلم في المجاملة وإلقاء التحية وردها، حيث قال تعالى: «وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا» [النساء: 86]، والتهنئة في الأعياد والمناسبات ما هي إلا نوعا من التحية.

وأضافت: أما ما استشهد به هؤلاء من قوله تعالى: «وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا» [الفرقان: 72]، على عدم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، فإنما هي نظرة قاصرة للنص القرآني، حيث لم يرد ذلك صريحًا في الآية، بل هو اجتهاد في تفسيرها وقد نقلت فيه عدة آراء، فما بالهم يأخذون منها ما يوافق أهواءهم ويكفرون بغيرها.

ولفتت إلى أنه بدعوى التشبه والموافقة على شعائر غير المسلمين، فالمنهي عنه شرعًا التشبه والموافقة في الأفعال والاعتقادات التي نهى الإسلام عنها أو خالفت شيئًا من ثوابته.

لا فرق بين المسلم وغير المسلم في الخلق أو الرزق

ونوَّهت بأنه قد خلق الله الإنسان على اختلاف ملله وأشكاله وأجناسه من أب واحد وأم واحدة، علاوة على أنه لم يفرق الله سبحانه وتعالى في الخلق ولا في الرزق بين مسلم وغير مسلم.

وأوضحت الدار أن الرسالات السماوية جاءت من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكلُّها يكمل بعضها بعضًا، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ»، قَالَ: «فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ»، رواه البخاري.