الغرفة التجارية عن الرواتب المتوقعة لعمالة البناء المصرية في ليبيا: الحساب بالمتر

سجّلت 700 شركة إلحاق عمالة بالغرف التجارية، من أصل 1200 شركة، لدى السفارة الليبية حتى الآن؛ للحصول على تأشيرات لسفر العمالة المصرية إلى الدولة العربية الشقيقة.

وأكد عبد الرحيم المرسي عضو شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، جاهزية عدد كبير من شركات إلحاق العمالة، لتسفير أكثر من 2 مليون عامل مصري إلى ليبيا، بداية من العام المقبل؛ للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

الأوراق المطلوبة للسفر إلى ليبيا

وأشار عضو شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الأوراق المطلوبة للسفر إلى ليبيا، تتمثل في: «تأشيرة عمل، وعقد عمل مصدق من الجهات المصرية والليبية، وكشوفات طبية، وفيش وتشبيه، وجواز السفر، بجانب المؤهلات العلمية للعامل».

وأوضح «المرسي»، أن الطلب على العمالة المصرية يتركز بشكل أكبر على قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وكافة الأعمال الحرفية.

رواتب العمالة المصرية في ليبيا

ولفت إلى أنه حتى الآن لم تُحدد رواتب العمال المصريين الراغبين بالسفر إلى ليبيا، لافتًا إلى أنه ستكون على غرار دول الخليج، وهناك مهن سيتم حساب العامل بـ«المتر».

وأوضح عضو شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، أن أي عامل مصري لن يسافر إلى ليبيا إلا بعقد موثق ومصدق من الجهات المصرية والليبية؛ حفاظًا على حقوق العامل المصري، وتسجيل كل البيانات على الرابط الإلكتروني بين البلدين، على أن يكون كل العمل إلكتروني.

تنظيم سوق العمل داخل الدولة العربية الشقيقة

وبيّن «المرسي»، أن فكرة الربط الإلكتروني كانت مطلبًا للدولتين المصرية والليبية؛ لتنظيم سوق العمل داخل الدولة العربية الشقيقة؛ لتجهيزه لاستقبال العمالة التي سيتم استقدامها، مشيرًا إلى أن وزارة القوى العاملة قامت بتجهيز وحدات للتدريب المتنقل على المهن التي يحتاجها سوق العمل، إذ جرى إطلاق 27 وحدة تدريب متنقلة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في قرى ونجوع مصر.

يشار إلى أن عدد العمالة المصرية العاملة بالخارج، تبلغ نحو 4.8 مليون في الدول العربية، وما يقرب من 1.7 مليون في الدول غير العربية.