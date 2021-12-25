محافظ دمياط تشهد احتفالات الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط، اليوم السبت، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقبالها الأب بندليمون، راعى الكنيسة، كما حضر الاحتفال إسلام إبراهيم، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وممثلي مديرية الأوقاف .

محافظ دمياط: المناسبات الدينية تعكس تلاحم وتكاتف الشعب العظيم

استهلت محافظ دمياط كلمتها بتهنئة أبناء دمياط جميعاً بهذه المناسبة، وبحلول العام الميلادي الجديد، مؤكدة أن المناسبات الدينية تعكس تلاحم وتكاتف هذا الشعب العظيم واحترامه لمقدساته، حيث سطر بأحرف من نور تاريخاً عظيماً، حمل بين طياته ملامح الشخصية الوطنية لمصر وأبنائها، كما ذكرت أن أبناء الوطن كانوا ولا يزالون يعملون يداً واحدة لبناء مستقبل مشرق يليق بوطننا الغالي.

المحافظ: ربنا يحفظ مصر وشعبها ويديم على وطننا الرفعة والرخاء

كما اختتمت محافظ دمياط حديثها بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها، و يديم على هذا الوطن الرفعة والرخاء والأمن والأمان، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما استقبلت كنيسة الروم الأرثوذكس، اليوم السبت، وفداً يضم ممثلين عن النقابات المهنية والمجتمع المدني، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.