دفن زوجة عبدالله الرويشد في الكويت.. وإقامة عزاءين للرجال والسيدات

توفيت اليوم، السيدة اقبال خالد صالح الرويشد زوجة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 60 عام.

دفن زوجة عبدالله الرويشد فى الكويت

ودفنت زوجة الفنان الكبير فى مقبرة «الصليبيخات» فى الكويت عصر اليوم، حسب وسائل اعلام كويتية من بينها جريدة «الخليج»، ومن المقرر أن يقام لها عزاء خاص بالرجال فى منطقة «الفنيطيس» وللسيدات فى منطقة «مشرف».

كان عدد من الصحفيين وأسرة الفنان عبدالله الرويشد قدموا التعازي له والدعوات عبر موقع التغريدات «تويتر»، منهم الصحفي الكويتي ماضى الخميس، الذي غرد، قائلاً: «خالص التعازي القلبية.. للفنان الكبير عبدالله الرويشد لوفاة زوجته إقبال الرويشد، نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته».

وفاة زوجة الرويشد خلال مشاركته في موسم الرياض

وكان من المقرر ان يشارك «الرويشد» في الحفل الغنائي الكبير الخاص بموسم الرياض والذى من المقرر ان يقام ليلة رأس السنة ويشارك فيه 13 فنان من كافة بلدان الوطن العربي منهم أنغام وأصالة ومحمد عبده ونبيل شعيل وعبدالمجيد عبد الله وأحلام الإماراتية وماجد المهندس.

وأحيا عبدالله الرويشد حفلًا غنائيًا، في موسم الرياض، وذلك يوم الأربعاء الماضي وقدم خلال الحفل عشرات الأغنيات الخاصة به

وقدم عبدالله الرويشد ضمن الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه التي يحبها الجمهور، وأعرب عن سعادته بالحفل الذي حضره عدد كبير من الجمهور.

جدير بالذكر أن الرويشد كان قد وضع بصمة يد فى جدار الـ«بوليفارد» حين غنى مؤخرًا فى المملكة العربية السعودية، كما شكر الفنان السعودي ماجد المدني على مشاركته معه فى الحفل، وغرد له عبر موقع «تويتر»، قائلا: «حبيبي ماجد فرحت بشوفتك وشوفة هلي وناسي في البوليفارد الجميل وشعب الرياض الأجمل».