أيمن الجميل: تصحيح مسار مشروع توشكى بتوجيهات الرئيس السيسي يحوله إلى أكبر مزرعة متكاملة في الشرق الأوسط

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن مشروع توشكى من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصحيح مساره وتوفير كل أشكال الدعم العلمى والفنى والتكنولوجى للمشروع ، بهدف إنقاذه من التعثر والإهمال ليكون إضافة قوية للمشروعات الزراعية العملاقة مثل مشروع الدلتا الجديدة ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان بالصوب الزراعية الحديثة ومشروعات استصلاح الأراضى الجديدة وفق البرامج الزراعية المتخصصة بالوادى الجديد

وأشار أيمن الجميل إلى أن مشروع توشكى يمثل أحد المحاور الزراعية الكبرى في المستقبل القريب ، خاصة بعد إضافة مساحات زراعية جديدة للمشروع وإعداد دراسات علمية تخص طبيعة المحاصيل المخصصة لتلك المنطقة من الأرض ومواعيد زراعتها واستخدام أحدث آليات الرى الحديث في المشروع للاستفادة من كل نقطة مياه ، بما يؤكد توافر الإرادة والثقة وقدرة الدولة على إدارة المشروعات الكبرى وتحقيق النجاح وعلاج السلبيات وتصحيح مسار المشروعات التي كانت متعثرة.فى الفترات الماضية

وأوضح أيمن الجميل أن مشروع توشكى حاليا بعد تصحيح مساره في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يعتبر أحد أهم المشروعات القومية فى مجال الزراعة لتوفير العديد من المنتجات الزراعية المختلفة للدولة من خلال استصلاح واستزراع حوالى 600 ألف فدان حول منخفضات توشكى، وتخصيص الأراضى لمستثمرين ولشركات عامة، فى إطار خطة توسيع رقعة المساحة المنزرعة من 5% إلى 25% من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية .

وأكد أيمن الجميل أن حلم بناء الجمهورية الجديدة تحول إلى واقع ملموس، بفضل رؤية وحسم الرئيس السيسي ومن خلال اقتصاد قوى قائم على علوم وتقنيات حديثة تضمن له الاستمرار، حتى تحقق الدولة مكانتها، لافتا إلى أنّ مشروع توشكى من المشروعات الزراعية الواعدة جدا ، وأن الزراعة فيها لا بد أن يتبعها مشروعات أخرى كمشروعات الثروة الحيوانية وإنتاج التقاوي ومشروعات التصنيع الزراعي، كما أن هناك مشروعات لتصنيع البلح واستخداماته.

وتابع أيمن الجميل : في مشروع توشكى نشهد زراعة واستصلاح 500 ألف فدان وكيف تم الانتهاء هذا العام من المرحلة الأولى برزاعة مليون 350 ألف نخلة على مساحة 21 ألف فدان، والمستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة على 37 ألف فدان من أجود أنوع التمور، اعتمادا على أنظمة الرى الحديثة كوسيلة حديثة للرى والحفاظ على المقنن المائى بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة التكميلية.

وأضاف أيمن الجميل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل هموم المواطنين على كتفيه ، وفى مقدمتها تحقيق الأمن الغذائي من خلال المضي في غزو الصحراء بالعلم والمعرفة والتوظيف الأفضل للموارد ، حتى يمكن تأسيس مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة ، والقضاء على الفقر والعوز وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والتحول من الزراعة العشوائية إلى الزراعة المنهجية المرتبطة بالتصنيع والقيمة المضافة