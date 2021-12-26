هشام عرفات: خطط «كهربة» القطارت اكتملت في عام 1961.. والحروب أجلتها

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات السابق، إن عام 2021 هو عام إعادة بناء الدولة المصرية، وإطلاق الجمهورية الجديدة بفضل جهود الرئيس السيسي، موضحًا أنه كان من المفترض أن تبدأ «كهربة» السكك الحديدية عام 1961، وكانت الدراسات اكتملت ليبدأ العمل في مترو الأنفاق، لكن حرب اليمن أجلت كل هذه المشروعات وذلك خلال حواره في برنامج «المشهد»، مع الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

عملية كهربة السكك الحديدية كانت مهمة وضرورية لمصر

وأضاف «عرفات»، أن عملية «كهربة» السكك الحديدية كانت من المهم والضروري لمصر أن تدخل بها، إذ كانت الفكرة قائمة على تغذية كهربائية للدولة عبر السد العالي، ووجود فائض في الكهرباء يمكن استخدامه واستغلاله في المصانع و«كهربة» السكك الحديدية، في الوقت الذي كان يتجه العالم أجمع للجر الكهربائي ويتخلى عن الديزل، موضحًا أن كل هذه الخطط تأجلت بسبب حرب اليمن ونكسة 1967 وحرب أكتوبر واختلفت الأولويات بتعمير مدن القناة وعملية السلام وغيرها.

الدولة المصرية تقوم في الوقت الحالي بإصلاح البنية التحتية

وأكد وزير النقل والمواصلات السابق، أن الدولة تقوم في الوقت الحالي بإصلاح البنية التحتية التي كان من المفترض بدء إصلاحها عام 1963، وما شاهده منذ 2014 أن الدولة كان بها مخطط مهم لتوسيع المشروعات الكهربائية، نظرًا للنقص الشديد الذي كان فيه، وهذا كان الدور الرئيسي والهدف من الحكومة مع البترول والتركيز على الاكتشافات البترولية والغاز لقيام المحطات.