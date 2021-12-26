وزير النقل السابق: القطار الكهربائي سيضاهي قطارات الخارج ويتفوق عليها

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات سابقًا، إن الدولة اهتمت كثيرًا بمشروعات الطاقة، وحصلت على استثمارات كبيرة للاهتمام بها، وتم زيادة القدرات الكهربائية لتصل حوالي من 50 ألف ميجا وات، فأصبح هناك تغطية لعجز الكهرباء وأصبح هناك فائض ما جعل هناك إعادة للتفكير في كهربة السكك الحديدية والدخول في عصر الجر الكهربائي، وذلك خلال حواره في برنامج «المشهد»، مع الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على قناة «TeN».

عرضت على السيسي مخطط القطار الكهربائي الخفيف

وأضاف «عرفات»، أنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، مخطط القطار الكهربائي الخفيف «LRT»، وصدّق عليه الرئيس في عام 2017، وهذا المشروع لم يكن يتم التفكير فيه لولا الربط الكهربائي الذي أحدثته التنمية والمشروعات التي اطلقها الرئيس، مؤكدًا أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف «LRT» في مرحلة التجارب النهائية حاليا، وسيخدم كل المدن الجديدة حتى محافظة الإسماعيلية، وسيكون بداية من محطة عدلي منصور مرورًا بالعاصمة الإدارية والعبور وبدر والروبيكي والمستقبل والشروق.

القطار الكهربائي السريع

وأشار وزير النقل والمواصلات سابقًا، إلى أن تلك القطارات ستكون مكيفة وجميلة، وهو مثل قطارات الضواحي في الخارج، «بل هيبقى حاجة أعلى»، مؤكدًا أن القيادة السياسية أصبحت تركز على أطراف الدولة، بعدما ظلت مصر لمدة عقود تعيش على 4% من مساحة الدولة فقط.