الكهرباء: مليارا دولار تكلفة الربط مع قبرص واليونان.. و1.8 للسعودية

استعرض الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استراتيجية الوزارة للربط الكهربائي مع دول الجوار، موضحًا أن الدولة المصرية لديها مشروعات للربط الكهربائي مع الأردن والسعودية والربط الثلاثي مع الأردن والعراق، والربط مع الأردن وهيئة الربط الخليجي.

وأضاف شاكر خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية وعدد من مشروعات قطاع الكهرباء بصعيد مصر، أن قدرة الخط القائم حاليا تقدر بنحو 450 ميجا وات، وجاري العمل على زيادة هذه القدرات إلى 2000 ميجا وات وذلك في مشروع الربط مع دولة الأردن.

وتابع، أن قدرة مشروع الربط مع السعودية تقدر بنحو 2000 ميجا وات بتكلفة 1.8 مليار دولار، تتحمل مصر منها 550 مليون دولار، ومن المقرر أن ينتهي هذا المشروع في نهاية عام 2024.

وأكد، أن قدرة خط الربط مع السودان تبلغ 300 ميجا وات، ولا يتم إرسال أكثر من 80 ميجا وات عن طريقه: "تعاقدنا على المعدات التي يمكن وضعها في الشبكة السودانية لكي نستطيع إرسال طاقة كهربائية حتى الـ300 ميجا، وتم التعاقد مع سيمنز، التي تقوم بدور علمي بحت في هذا المشروع".

وواصل: "نتمنى أن يكون لدينا ربط قاري مع أفريقيا بالكامل، وهناك ربط كهربائي مع ليبيا في الوقت الحالي بقدرات تبلغ 100 ميجا وات".

ولفت، إلى أن التكلفة الاستثمارية التقديرية لمشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان يقدر بنحو 2 مليار دولار بقدرات تصل إلى 2000 ميجا وات.