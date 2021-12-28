في مئوية عبد المنعم مدبولي.. كرمه «السادات» والتهاب رئوي أنهى حياته

رغم مرور 100 عام على ذكرى ميلاد الفنان عبد المنعم مدبولي، إلا أنه حاضر بأعماله الفنية، حيث عمل مع كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، فهو أحد رموز الفن في مصر، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المحطات الفنية.

- ولد بمنطقة باب الشعرية في مدينة القاهرة في عام 1921.

- توفي والده عندما كان عمره 6 شهور فأكملت والدته مسيرة تربيته هو وأشقاءه الثلاثة وكان أصغرهم.

- أحب التمثيل منذ أن كان طالبًا في المرحلة الابتدائية حينما تم اختياره ليقود الفرقة المسرحية في المدرسة.

- درس فن النحت والحفر بمدرسة الفنون التطبيقية وعمل مدرسا قبل أن يلتحق بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي عام 1945 بدفعته الثانية وتخرج منه في عام 1949.

- انضم عبد المنعم مدبولي بعد التخرج إلى فرقة «جورج أبيض» وبعدها إلى فرقة فاطمة رشدي.

- عمل مدبولي كاتبا وممثلا ومخرجا مسرحيا في العديد مع المسرحيات التي صنعها من خلال الفرق التي أسسها أو التي شارك في تأسيسها، من أشهر مسرحياته «المفتش العام، السكرتير الفني، انا وهو وهى، الناس اللي تحت، ريا وسكينة».

- دخل عبد المنعم مدبولي إلى السينما في أواخر حقبة الخمسينيات، وكان أول فيلم له هو «أيامي السعيدة»،

- توالت أعماله السينمائية التي سارت بالتوازي مع نشاطه المسرحي، من أبرز أفلامه: «الحفيد، مولد يا دنيا، إحنا بتوع الأوتوبيس، مطاردة غرامية، ربع دستة أشرار».

جوائز عبد المنعم مدبولي

حصل على عدة تكريمات منها، حصل على تكريم من مهرجان زكي طليمات في عام 1986، وحصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عام 1983، وقام المهرجان القومي للمسرح المصري في عام 2006 بتكريم اسم الفنان عبدالمنعم مدبولي.

أهم أعمال عبد المنعم مدبولي

- اشتهر الفنان عبدالمنعم مدبولى في الوسط الفني بلقب «بابا عبده»، وشارك في تأسيس فرقة المسرح الحر في عام 1952.

- منحه الرئيس السادات شهادة تقدير خاصة لأدائه المتميز في مسلسل «بابا عبده» في عام 1979.

- كان مخرجا لمسرحية مدرسة المشاغبين في العروض الأولى قبل أن يتولى المخرج جلال الشرقاوي إخراجها.

وفاة عبد المنعم مدبولي

- توفي عبد المنعم مدبولي في عام 2006 عن عمر ناهز 85 عامًا بسبب إصابته بالتهاب رئوي وهبوط حاد في الدورة الدموية.