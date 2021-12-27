ضبط 6 أطنان دواجن فاسدة داخل أحد المصانع في حملة مكبرة ببورسعيد

تمكن رجال مديرية الطب البيطري في محافظة بورسعيد، من ضبط 6 أطنان من مفروم لحوم الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المصانع لتصنيع اللحوم؛ وذلك خلال حملة مكبرة استهدفت التفتيش على اللحوم وصلاحياتها بالمجاز وأماكن بيعها وتصنيعها.

الحملة استهدفت التفتيش على اللحوم وصلاحياتها

وأعلنت مديرية الطب البيطري ببورسعيد في بيان لها، أن حملة مكبرة قامت على مصانع تصنيع اللحوم، بتوجيهات من الدكتور عاطف عيسى مدير عام مديرية الطب البيطري ببورسعيد وبقيادة الدكتور أسامة العزبي رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمجازر وأماكن تصنيعها وبيعها وصلاحياتها وبمشاركة الدكتور أحمد الليلى بقسم التفتيش وبالتعاون مع مفتشي مكتب أغذية بورسعيد وأعضاء هيئة حماية المستهلك والقيادات الأمنية من شرطة المسطحات.

مفروم الدواجن بها تغير بالخواص الطبيعية

وأسفرت الجهود عن ضبط 6 أطنان من مفروم الدواجن بها تغير بالخواص الطبيعية بأحد مصانع اللحوم، وذلك بناء على تقرير من الدكتور أسامة العزبي، وقد تم التحفظ عليها وعمل محضر بالواقعة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.

يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد قد تمكنت من ضبط كمية تقدر بـ 200 كجم من اللحوم المستوردة داخل أحد محال الجزارة ببورفؤاد حيث تبين من الفحص المبدئي لها أنها في حالة إحلال تام وأنها تباع على أنها لحوم بلدية للمواطنين بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين والتربح دون وجه حق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الكمية المضبوطة وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.