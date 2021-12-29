وفاة والدة الفنانة اللبنانية جوليا بطرس

رحلت والدة الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، عن عالمنا مساء اليوم، حسبما أعلن شقيقها زياد بطرس، قبل قليل، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، مشيرا إلى أن الجنازة ستخرج عقب ظهر الغد من كاتدرائية القيامة في منطقة الربوة في لبنان

شقيق جوليا بطرس يكشف عن تفاصيل الجنازة

وكشف زياد بطرس، شقيق جوليا بطرس، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، عن تفاصيل الجنازة، فمن المُقرر خروج الجثمان عقب ظهر غد الخميس، في كاتدرائية القيامة في منطقة الربوة في لبنان، بينما تستقبل الأسرة العزاء تستقبل العزاء في صالون الكنيسة في نفس اليوم، وحتى الساعة السادسة مساءً.