مميزات جديدة يطرحها التحديث الجديد لـ«اندرويد 13».. التحكم في الإعلان

رفع موقع Androidpolice الستار، عن عدة مميزات الخاصة بالتحديث الجديد لنظام أند رويد 13 للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، حيث كشفت التسريبات التي أعلن عنها الموقع، أن التحديث سيحتوي على مميزات عديدة، من دورها مساعدة المستخدمين والتسهيل عليهم وزيادة كفاءة الهواتف الخاصة بهم.

3 مميزات مهمة

وأضاف الموقع، أن التحديث الجديد سيحتوي على 3 مميزات هامة جدا، وهي الأكثر أهمية، حيث سيتيح التحديث للمستخدمين الذين قاموا بترقية النظام الخاص بهم، في اختيار لغة الكتابة والمراسلات بها لكل تطبيق على حدى، دون الإلزام باللغة الخاصة بالهاتف.

وأشار الموقع، إلى أن هذه الميزة، ستوفر الكثير على المستخدمين الذين يستخدمون تطبيق بعينة لمراسلة أشخاص خارج البلاد الخاصة بهم بلغة أجنبية أخرى، فبدلا من الذهاب للاعدادات وتغيير اللغة كل مرة يتم فيها استخدام التطبيق فسيكون في المستقبل متاح اختيار لغة لكل تطبيق على حدى.

الميزة الثانية

ولفت التقرير، إلى أن الميزة الثانية التحكم في الحصول على رسائل غير مرغوب فيها باستمرار، من خلال الإعلانات والعروض داخل التطبيق والمطالبات غير الضرورية الأخرى هو شيء حاولت Google تجاوزه في الماضي، لكن مع Android 13، قاموا بإجراء تحول كبير.

وفقًا للموقع، يبدو أن أذونات وقت التشغيل الجديدة للإشعارات تلمح إلى الانتقال إلى أذونات الاشتراك للمطالبات، تمامًا كما تطلب التطبيقات بالفعل، الوصول إلى الموقع والكاميرا والملفات والمزيد، و يقوم iOS بالفعل بذلك، ويطلب من المستخدم الموافقة على الإشعارات عند الإطلاق الأول، يعتبر هذا النوع من الأذونات التي تصل إلى Android أمرًا مهمًا ويمكن أن يجعل الإشعارات أفضل بكثير.

الميزة الثالثة

أما الميزة الثالثة، فهي تخص وضع حدود معينة للتطبيقات لتقديم أداء أفضل للبطارية، لعدم استهلاك كميات كبيرة من طاقة البطاريات بالنسبة لـ الهواتف الذكية.