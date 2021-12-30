وفاة ملحق الشؤون المالية والإدارية بسفارة مصر في السعودية

نعت وزارة الخارجية ببالغ الحزن نوال رياض حسان مبروك، ملحق الشؤون المالية والإدارية بسفارة جمهورية مصر العربية في العاصمة السعودية «الرياض»، والتي وافتها المنية صباح أمس، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية.

وأضافت الصفحة الرسمية: «وإذ يتقدم أعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أسرتها وأصدقاءها وزملاءها خالص الصبر والسلوان».