«التميز الحكومي» تتابع عملية التحكيم النهائي لجوائز جامعة أسيوط

قام فريق عمل جائزة «مصر للتميز الحكومي»، برئاسة المهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة داليا سامي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، بزيارة رسمية لجامعة أسيوط، لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة والتي بدأت في نوفمبر الماضي، حيث تقدمت 18 كلية بجوائز التميز المؤسسي والفردي.

نشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنّ تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة الجائزة على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، ودعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، كما جاء إطلاق المنظومة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بأهمية البدء في تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية بالجهاز الإداري للدولة.

من جانبه أعرب الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة عن تقديره لعلاقة التعاون بين الجامعة وجائزة مصر للتميز الحكومي مشيدًا بالجهود التي قدمتها الجائزة طوال الفترة السابقة، مؤكدًا أهمية تعميق ثقافة التميز المؤسسي داخل الجهاز الإداري للدولة، بما ينعكس على جودة حياة المواطن.

وصرحت الدكتورة داليا سامي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات أنه في إطار الزيارة المهمة للجامعة، فإن المجلس يسعى لتقديم كامل الدعم وتخطي العقبات لنشر وتطبيق منظومة التميز داخل الجامعات الحكومية، بما يساهم في تعميق ثقافة التميز المؤسسي بقطاع التعليم العالي، والعمل على رفع روح التنافسية بين الجامعات وكلياتها.

يُشار إلى أن جامعة أسيوط ستعلن عن نتائج الجوائز الداخلية بداية شهر يناير المقبل كأولى الجامعات الحكومية التي تطلق منظومة جوائز التميز الداخلية.