تجديد حبس طبيب لاتهامه بقتل أمه خنقا بالشارع في المحلة

قرر رئيس نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، تجديد حبس طبيب في العقد الرابع من عمره، ويعاني من اضطرابات وخلل نفسي، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل أمه العجوز خنقا بيده، ومحاولته الفتك بوالده بمطاردته حاملا سلاحا أبيض «سكين» بشوارع منطقة الزهراء بمدينة المحلة الكبرى.

النيابة العامة تجدد حبس طبيب بشري قتل أمه

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة قتل طبيب بشري لأمه، موجها بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وتفريغ كل كاميرات المراقبة بمحيط محل سكن الأسرة، وسماع أقوال شهود عيان من أسر وعائلات منطقة الزهراء بدائرة المركز.

وباشر أعضاء النيابة العامة لحظات تمثيل الطبيب المتهم الجريمة، فضلا عن اطلاع أعضاء النيابة العامة على أوراق قدمها والد الطبيب المتهم، تفيد أن ابنه الطبيب يعاني من خلل واضطرابات نفسية، بحسب تقارير طبية موثقه من استشاريين وأخصائيين نفسيين.

معاينة موقع الجريمة وسماع أقوال الشهود

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد هيثم الشربيني نائب مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجده بوفاة سيدة تدعي «م.ن»، 59 سنة، ربة منزل، خنقا على يد ابنها «حسام .ن»، 39 سنة، طبيب بشري، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما.

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت قيادة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، وتم التوجه لمكان الحادث لمتابعة تطوراته.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة في المعاينة الأولية لموقع الحادث، أن الطبيب البشري يعاني من اضطرابات نفسية، وهو ما دفعه إلى خنق والدته و محاولته الاعتداء على والده بواسطه آلة داه حادة ولكنه فشل.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط الطبيب البشري، كما تم اقتياده مكبلا إلي ديوان مركز شرطة المحلة.