قصر السينما يحيى الذكرى الأولى لوفاة الكاتب وحيد حامد بمشاركة نجله

يستعد المخرج مروان حامد، مساء اليوم، لإحياء الذكرى الأولى لوفاة والده السيناريست الكبير وحيد حامد، من خلال ندوة فنية في حب الراحل للحديث عن أعماله الفنية.

قصر السينما يحيي ذكرى رحيل وحيد حامد

حيث أن قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم يقيم اليوم ندوة خاصة للحديث عن السيناريست الكبير وحيد حامد ويستضيف ابنه مروان حامد للحديث عن مشواره الفني الطويل خلال الندوة ويكشف عن كواليس كثير من الأعمال الفنية التي قدمها على مدار حياته.

كان حامد قدم الكثير من الأعمال الفنية خلال مشواره الفني التي تخطت حاجز الأربعين عمل على صعيد السينما كان من بينها البريء، وغريب في بيتي، والراقصة والسياسي، ومعالي الوزير، والغول، والهلفوت، وطيور الظلام، والإرهاب والكباب، وغيرها، وعلى صعيد الدراما، قدم أعمالا تخطت 15 عملا كان آخرهم مسلسل «الجماعة، وبدون ذكر أسماء»، إضافة إلى الأعمال الإذاعية والخماسيات والسباعيات.

آخر أعمال وحيد حامد

يذكر أن السيناريست وحيد حامد قدم آخر أعماله وهو مسلسل الجماعة، والذي قدم بطولته إياد نصار، وحسن الرداد، وعزت العلايلي، وعبدالعزيز مخيون، ويسرا اللوزي، وسوسن بدر، وصلاح عبدالله، وسامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج محمد ياسين.

ويعمل المخرج مروان حامد، خلال هذه الفترة، على فيلم «كيرة والجن»، والذي يشارك في بطولته كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب وأسماء أبواليزيد وأحمد مالك وهدى المفتي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد مراد.