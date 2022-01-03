مفتي الجمهورية: وسائل منع الحمل «حلال» لمواجهة الزيادة السكانية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم، إن استخدام وسائل منع الحمل لمواجهة الزيادة السكانية حلال، مشددا على ضرورة الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة؛ لأن بعض الأسر لا تعتني بالأطفال بعد إنجابها، وهذا ظلم حقيقي.

الأخذ بالأسباب للحفاظ على التنمية

وأشار المفتي، خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة المنعقد الآن لمناقشة ملف الزيادة السكانية، إلى أنه لا توجد مشكلة في الأخذ بالأسباب للحفاظ على التنمية، وتحقيق أهداف إيجابية للأسرة والدولة.

وانتقد علام، محاولات جماعة الإخوان المستمرة للتشكيك في فتاوى رجال الدين وتشويههم لتحقيق أهدافها المشبوهة، وخلق عزلة بين المواطن المصري والمؤسسات الدينية.

الجمعات الإرهابية تستخدم الدين لتحقيق أهدافها

وأضاف أن الجماعات الإرهابية التي انبثقت عن الإخوان تستخدم الدين لتحقيق أهدافها كما تستخدمه لإجازة القتل أيضا، متابعا: «وهناك توثيق لما يفعلون وهذا ليس كلام مطلق، وهؤلاء المتطرفون لا يملون من تشويه صورة رجال الدين، ويطلقون عليهم علماء السلطة، وهذا مسمى كاذب لأن رجال الدين يقدمون دائما الرأي الديني السليم».

وقال مفتي الجمهورية، إن وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء تستهدف مواجهة التطرف والأفكار المغلوطة في جميع المجالات.