السجن 7 سنوات لصاحب مطعم بتهمتي «حيازة هيروين وسلاح ناري» بالساحل 

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة صاحب مطعم بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة 101 ألف جنيه، لإدانته بحيازة مخدر الهيروين بغرض الاتجار، وسلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة.

وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة حيازة الهيروين بقصد الاتجار، وسنة وغرامة 1000 جنيه عن اتهامه بحيازة سلاح ناري «فرد خرطوش» بغير ترخيص، وطلقتين ذخائر تستعمل على ذات السلاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العليم عبد العليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن عبد النبي، ومحمد ياسر أبو الفتوح، وأمانة سر محمد الغلبان.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 2818 لسنة 2021 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 678 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة، أن المتهم «عيد. إ» 42 عامًا ، صاحب مطعم، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا «هيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن « فرد خرطوش»، وأحرز ذخائر « طلقتين» مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق حال كونه غير مصرح له بحيازتها أو إحرازها.

المضبوطات في «حقيبة بلاستيك»

وجاء في تحريات المباحث الجنائية أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر له بناء على ما انتهت إليه تحرياته من اتجار المتهم بالمواد المخدرة، امكن له ضبط الأخير بمحيط محل اقامته وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس بداخله لفافات جوهر الهيروين المخدر كما وجد معه حقيبة بلاستيك كانت بيده بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش»، و2 عيار ناري له، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته اعزى بالمضبوطات جميعاً قصد الاستعمال في ترويج الجوهر المخدر، ومنها السلاح الناري وذخيرته للدفاع عن نشاطه.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 57 لفافة بداخلها مسحوق بيج للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه 31.90 جرام، وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري « فرد الخرطوش» صناعة محلية بماسورة غير مششخنة كامل الأجزاء وسليم وصالح للاستخدام، وأن «الطلقتين» صالحتان وسليمتان وتستخدمان على ذات السلاح الناري.