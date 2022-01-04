معلومات عن سهير زكي.. أول راقصة على أغاني أم كلثوم و«الشاي» سبب زواجها

في 4 يناير 1945، ولدت الراقصة سهير زكي، في مدينة المنصور بمحافظة الدقهلية، التي سرعان ما حققت شهرة واسعة في عالم الرقص، بفضل ذكائها، إذ أصبحت أول من رقصت على أغاني كوكب الشرق.

وفي ذكرى ميلادها، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات والمواقف في حياتها، وهي كالتالي:

من المنصورة إلى القاهرة

1- ولدت سهير زكي في مدينة المنصورة، ثم سافرت إلى الإسكندرية، وبدأت شهرتها على ضفاف عروس البحر الأبيض المتوسط، وبعدها انتقلت إلى محافظة القاهرة لتنطلق في عالم الفن وتحقق شهرة واسعة جدًا.

2- تزوجت الراقصة من المصور محمد عمارة.

خلافها مع أم كلثوم

3- كانت «زكي» أول من رقص على أغاني أم كلثوم، إذ اختارت أغنية «أنت عمري»، وعندما وصل الأمر إلى كوكب الشرق، غضبت جدًا، واتصلت بالموسيقار بليغ حمدي ليتعامل مع الأمر، وبالفعل ذهب بليغ حمدي لكي يرى سهير زكي، ولكنه عندما رآها ترقص طلب من أم كلثوم أن تأتي لتشاهدها أيضا، وبعد استجابتها لذلك الطلب أعجبت بأدائها وأشادت بها.

4- شاركت سهير زكي في أكثر من 50 فيلمًا سينمائيًا، بين الرقص والتمثيل، منها: «للنساء فقط»، «عائلة زيزي»، «سنوات الحب»، «سجين الليل»، «ثمن الحب»، «الحسناء والطلبة»، «نهر الحياة»، «مطلوب زوجة فورا»، «دعني والدموع»، «حكاية جواز»، «حديث المدينة»، «أول حب» و«أنا وهو وهي».

5- كما قدمت الكثير من المسلسلات، ومنها: «القط الأسود»، «الرجل ذو الخمسة وجوه»، «الشاطئ المهجور»، و«فرصة العمر».

الرقص أمام المشاهير

6- رقصت في الكثير من الحفلات الهامة أمام المشاهير، مثل حفلات زفاف أبناء جمال عبدالناصر، وأخرى في الاحتفال بحضور الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، والرئيس الأمريكي ريتشادر نيكسون، وشاه إيران السابق، ووزير الدفاع السوفيتي إبان حكم الرئيس بريجينيف.

تفاصيل علاقتها بزوجها

7- ظهرت في لقاء نادر مع زوجها محمد عمارة في سهرة تلفزيونية قدمها الفنان سمير صبري لماسبيرو، إذ قالت إنه درس في معهد السينما، وعمل مديرًا للتصوير في السينما، موضحة أن أول مرة رأته كانا يصوران معًا أحد الأفلام، الذي كانت ترقص وتمثل فيه.

8- تحدثت أيضا عن علاقتها بزوجها التي بدأت في الفيلم، قائلة: «بدأ يبعتلي شاي، وأبعتله شاي، وأسأله كلت ولا لا.. وكنت ببقى حريصة أروح الأستوديو بدري عشان أقابله.. وفي نهاية تصوير الفيلم عرفت إنه بيحبني وعايز يتجوزني».