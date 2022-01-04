حنفي جبالي يرفض طلب نائب لتعديل قانون التخطيط: غير مسجل إلكترونياً

رفض المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طلب أحد الاعضاء لتقديم اقتراح بتعديل في مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة، قائلا: «طلب التعديل غير مسجل والتاب لا يخطئ».

الجبالي: من يسجل طلب الكلمة يحصل عليها

وأكد رئيس مجلس النواب، أن كل من يسجل طلب الكلمة يحصل عليها، قائلا: «كل من طلب الكلمة من خلال التسجيل على التابلت تم تسجيل طلبه بالتعديل بالدقيقة والثانية».

وأستطرد المستشار حنفي جبالي قائلا: «التاب لا يخطئ ومن يريد التعديل عليه تقديم مقترحه على التاب قبل الجلسة بـ 24 ساعة أى من الساعة الحادية عشر من صباح أمس».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة.

القانون يهدف لرسم منظومة التخطيط التنموي

ويشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق على 3 مواد من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، ويهدف القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة كافة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.