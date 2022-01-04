«التميز الحكومي» تطلق جوائز داخلية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن إطلاق منظومة جوائز التميز الداخلية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك في إطار متابعة مسيرة الجوائز الداخلية بالجهات الحكومية وإطلاق تنفيذها بالوحدات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

من جانبه أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إلى أهمية تعميق ثقافة التميز المؤسسي في كل الجهات الحكومية وذلك من خلال تطبيق نظام الجوائز الداخلية للتميز والتي ستكون بدورها مؤهلة للترشح للمنافسة علي جائزة مصر للتميز الحكومي في الدورات القادمة.

وأكد المهندس خالد مصطفى الاستعداد الكامل لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق لتطبيق منظومة الجوائز الداخلية لعدد من المكاتب المميكنة للشهر العقاري على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى مشاركة عدد 196 مكتب شهر عقاري مميكن بالدورة الأولى للجوائز الداخلية تمهيدًا للإعلان عن نتائج أفضل 20 مكتب مميكن على مستوى الجمهورية.

وقدم فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي ورشة تدريبية لفريق عمل الجوائز الداخلية للشهر العقاري؛ للاطلاع على آليات إدارة الجوائز الداخلية ومهام فريق العمل والذي سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي للتنسيق لعمليات إدارة الجوائز الداخلية.

وخلال الورشة استعرضت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي؛ المعايير الخاصة بالوحدات الخدمية الحكومية وفق نظام النجوم العالمي "خدمات السبع نجوم" للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطن، مؤكدةً حرص إدارة الجائزة لتقديم الدعم الكامل لفريق عمل الشهر العقاري بالتنسيق مع السيد المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق

كما استعرض الدكتور أحمد صديق، مسؤول أول التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي؛ رؤية الجائزة والتي تأتي متوافقة مع رؤية مصر 2030 لتعزيز مكانة مصر العالمية، ومنظومة تقييم الخدمات الحكومية والتركيز على تجربة المتعامل عبر وحدات تقديم الخدمة، كما أوضح مهام ومسؤوليات فريق عمل الجوائز الداخلية بالشهر العقاري والمخطط العام لإدارة الجوائز الداخلية بدايةً من الإعلان عن الجوائز، وتدريب سفراء التميز وذلك خلال شهر يناير الجاري، ثم فتح باب الترشح لمدة شهر والذي تتبعه عمليات التقييم خلال شهري فبراير ومارس وصولًا إلى التحكيم واعتماد النتائج وتكريم الفائزين، بالإضافة إلى تعميم أفضل الممارسات للاستفادة منها في عمليات التحسين والتطوير في الدورات القادمة.

يشار إلى أن عدد مكاتب الشهر العقاري المشاركة بجائزة مصر للتميز الحكومي وصل إلى عدد 64 مكتب شهر عقاري في الدورة الأولى في عام 2019، في حين شارك بالدورة الثانية من الجائزة عدد 90 مكتب.