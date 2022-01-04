نيابة كفر الزيات تعاين منزل بسنت ضحية الابتزاز وتستمتع لأقوال والدتها

انتقل فريق من النيابة العامة في كفر الزيات، بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد الشرنوبي رئيس النيابة، إلى منزل الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني، لمعاينة غرفة الضحية والاستماع إلى أقوال والدتها قعيدة الفراش، والتي تعاني من أزمة صحية وجلطة قلبية، وذلك بعد الانتهاء من سماع أقوال والدها وزملائها في سراي النيابة.

أقوال والدها

وكانت نيابة مركز كفر الزيات، استمعت على مدار أكثر من 5 ساعات لأقوال خالد شلبي، والد الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز، والذي أكد وفقاً لما كشفته مصادر مطلعة، أن ابنته حافظة كتاب الله تعالى وليست من الفتيات اللاتي يرغبن في إقامة تعارف مع الشباب وأن المتهمين سعوا كثيرا للتقرب منها وكانت تصدهم.

وتابع والد الطالبة بسنت أنه عرف بتداول صور وفيديوهات مفبركة خاصة بابنته يوم الواقعة، وقرر التحدث معها عقب أداء صلاة الجمعة، غير أنه فوجئ أنها تناولت حبة حفظ الغلال وتم نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

تنمر المدرس

وكشف والدها أن ابنته تعرضت للتنمر من قبل أحد المدرسين خلال درس خصوصي أمام زملائها الشباب والبنات بقوله: «ما انتي شاطرة أهو.. وبقيتي تريند زي تريند شيماء»، وهو ما أثار استياءها بعد أن ضحك الجميع على جملة المدرس، وشعرت بسنت بنوع من السخرية دون أن تفهم ما السبب أو الدافع وراء تلك الجملة، والاستفسار من بعض زميلاتها كشفت أن هناك صورا وفيديوهات لها غير أخلاقية متداولة مع عدد من شباب القرية.