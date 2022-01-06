مد التقديم بمسابقة جائزة مهرجان التمور الدولي في سيوة لـ16 يناير «صور»

أعلن محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، مد فترة التقديم لمسابقة جائزة مهرجان التمور المصرية الدولي الخامس في سيوة، وذلك حتى 16 يناير الجاري، علماً بأن التقديم يجرى أونلاين بجمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة بمنطقة سيدي رحيم، والتقييم سيتم وفقاً للشروط المطلوبة والمتاحة للراغبين بمقر الجمعية والمرفقة بدليل فئات مسابقة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال انعقاد المهرجان.

موعد مهرجان التمور الدولي في سيوة

وقال رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الخميس، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن مهرجان التمور الدولي في سيوة سيعقد في الفترة من 22 وحتى 24 يناير 2022 بحضور اللجنة المنظمة والمشاركين في المهرجان من مزارعين ومنتجي التمور تحت رعاية محافظة مطروح وجائزة خليفة للتمور من دولة الإمارات العربية ووزارة التجارة والصناعة وجميع سيوة للمجتمع المحلي.

سيوة تستعد لمهرجان التمور الدولي

ونظم مركز ومدينة سيوة، اليوم، اجتماعا بتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ورئاسة محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة للاستعداد لمهرجان التمور الدولى في نسخته الخامسة بحضور ممثلو الأندية ومراكز الشباب، والجمعيات الأهلية والأحزاب، وذلك ضمن خطة الإعداد والتجهيز للمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز، ورؤساء القرى، والشيخ عمر عبدالله راجح شيخ قبيلة أولاد موسى وعضو اللجنة المنظمة، وجرى استعراض المهام المطلوبة خلال فعاليات إقامة المهرجان بالقرية الأوليمبية، بدءاً من استقبال الضيوف بمدخل سيوة، ومرافقة الوفود المشاركة في المهرجان، وحتى انتهاء فعاليات المهرجان في اليوم الثالث والذي يوافق الرابع والعشرون من الشهر الجاري، وناقش الحضور المقترحات والتوصيات الخاصة بتنظيم العروض الفلكلورية، والرياضية، والكشافة لطلبة المدارس.

وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لظهور سيوة بالشكل اللائق في ظل توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ما يساهم في تنشيط حركة السياحة والتجارة في سيوة.