التخطيط تدشن أول دليل باللغة العربية لمصطلحات وتعريفات الحوكمة

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أول دليل باللغة العربية للمصطلحات والتعريفات الرئيسية المتعلقة بالحوكمـة، ويشمل مجموعة كبيرة من المصطلحات المستخدمة في العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الحوكمة.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إنّ الدليل يهدف إلى تزويد كل الأطراف المهتمة بتعريفات واضحة ومحددة وموحدة للمصطلحات والمفاهيم الشائع استخدامها في مجال الحوكمة.

ثلاث استخدامات أساسية لهذا الدليل

وأشارت في بيان صحفي، إلى أنّ هناك ثلاثة استخدامات أساسية لهذا الدليل تشمل توفير دليـل استرشادي لأي مؤسسة مهتمة بمفاهيم الحوكمة وتحسين فهمها لها، وضمان اتباع نهج متسق عند استخدام المصطلحات ذات الصلة مع تسهيل وتوحيد المعنى عند ترجمتها باللغة العربية، وأخيرًا، توحيد التعريفات المستخدمة في العمليات الحكومية في مصر والتي من شأنها أن تساعد في تحسين تطبيق معايير الحوكمـة والالتزام بها.

الحوكمة مطلبًا أساسيًا لضمان تطور الجهاز الإداري

وأكدت شريف أن الحوكمة تعد مطلبًا أساسيًا لضمان تطور الجهاز الإداري، واتخاذ القرارات الرشيدة التي تراعي متطلبات وتوقعات كل الأطراف، مشيرة إلى أن الحوكمة كأداة رقابية تهدف إلى وضع قواعد ومبادئ لإدارة المنظمات والمؤسسات والرقابة عليها، وتحقيق العدالة والشفافية وضمان حق المساءلة، بالإضافة إلى توزيع الأدوار والمسؤوليات عبر هياكل تنظيمية مُحكمة.

يشار إلى أن دليـل المصطلحات والتعريفات الرئيسية المتعلقة بالحوكمـة، هو وثيقـة حيـة يتـم تحديثها باستمرار، بالتزامن مع التطور المستمر والواسع الذي يشهده مجال الحوكمة.