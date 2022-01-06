78 مليار دولار تحسم سباق أثرياء العالم لعام 2021 لصالح إيلون ماسك

استطاعت 114 مليار دولار أضافها الملياردير العالمي «إيلون ماسك» إلى ثروته، حسم نتيجة سباق أثرياء العالم خلال 2021، ليقدر إجمالي ثروته بنحو 270 مليار دولار أمريكي.

«ماسك» يتصدر قائمة أثرياء العالم 2021 بفارق 78 مليار دولار

وكشفت وكالة «بلومبرج»، عن اقتناص رجل الأعمال والملياردير العالمي، إيلون ماسك، الشريك المؤسس لشركة «تسلا- Tesla» للصناعات الكهربائية والمدير التنفيذي، لقب أغنى أثرياء العالم بنهاية 2021، وذلك بعد نجاحه في تضخيم ثروته ومضاعفة قيمة أسهم شركاته خلال العام الماضي والذي كان مليئا بالتحديات، ليستحوذ على اللقب بفارق 78 مليار دولار عن منافسه «بيزوس»، الذي أزيح عن الصدارة بعد 4 سنوات متتالية عرف فيها بـ«أغنى شخص في العالم».

تضاعف أسهم «ماسك» ويقفز 30 مرتبة خلال عامين

ونجح إيلون ماسك في مضاعفة ثروته خلال العام الماضي لتقدر بنحو 270 مليار دولار بنهاية 2021، بإضافة 114 مليار دولار ناتجة عن ارتفاع قيمة أسهم شركاته، فهو مؤسس شركتي «سبيس إكس» لتصنيع الطيران والنقل الفضائي و«سولار سيتي»، منتقلاً بذلك من المرتبة الثانية التي احتلها العام الماضي بقفزة كبيرة حققتها أسهم «تسلا موتورز» قدرت بأكثر من 700% بعد أن زادت ثروته من 25 مليار إلى 151 مليار دولار خلال عام واحد فقط.

تجدر الإشارة إلى أنَّ إيلون ماسك، جاء في المرتبة الثانية بعدما كان في المرتبة 31 في قائمة أغنى أثرياء العالم لعام 2020، وذلك بعد ارتفاع القيمة الاسمية لأسهم «تسلا» بأكثر من 700%، لتزيد ثروته عن 151 مليار دولار خلال عام الجائحة، بعدما كانت ثروته تقدر بنحو 25 مليار دولار في العام السابق له.

كما أن تراجع «جيف بيزوس»، مؤسس شركة «أمازون» إلى المركز الثاني، جاء بعد أن انتزعت منه الصدارة التي احتلها 4 سنوات متتالية كأغنى رجل في العالم بصافي ثروة 177 مليار دولار بنهاية 2020، مقابل 192 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

تريليون دولار لـ 500 ثري حول العالم

وخلال عام 2021، نجح 500 ملياردير حول العالم في زيادة ثرواتهم بحوالي تريليون دولار، ليصل اجمالي حجمها إلى 8,4 تريليون دولار، أبرزهم ثالث أغنى ملياردير عالمياً وهو الفرنسي «برنار أرنو» بثروة قدرت بـ 178 مليار دولار، ورابع أغنى رجل أعمال وملياردير هو «بيل جيتس» مؤسس مايكروسوفت Microsoft، بأموال جمعها تجاوزت 138 مليار دولار، فيما احتل مارك زوكربرج، مؤسس «فيسبوك» المرتبة السادسة لامتلاكه 125 مليار دولار بعد دخوله عالم «ميتافيرس».