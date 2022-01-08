علاء حسانين في قفص الجنايات: «عندي كلام خطير.. ولازم ندخل أوضة المداولة»

قال المتهم علاء حسانين، المعروف بـ«نائب الجن والعفاريت»، المتهم في قضية الآثار الكبرى، مع رجل الأعمال حسن راتب وآخرين، ردا على الاتهامات الموجهة إليه: «الكلام ده كله محصلش»، وقال لهيئة المحكمة من داخل قفص محكمة الجنايات: «فيه حاجتين خطيرتين.. ولازم ندخل أوضة المداولة».

حديث المتهمين

وقال أحد المتهمين في القضية، أثناء جلسة المحاكمة اليوم: «جابوني من الصعيد ومعرفش علاء حسانين ولا حسن راتب، إزاي هشترك معاهم في تشكيل عصابي؟»، فيما قال متهم آخر: «خدوني من البيت وأنا أصلا صاحب عربية كارو وكنت بلم زبالة».

ورد أحد المتهمين على المحكمة بقوله: «خدونا من قدام محل، كنا بنشرب عصير ومعنديش أى فكرة عن اللي بيحصل دا».

محاكمة متهمي قضية الآثار الكبرى

وبدأت اليوم الدائرة 9 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أولى جلسات محاكمة المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين و21 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى».

وأصدر مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بيانا بانتهاء النيابة العامة بإحالة علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن و21 آخرين جميعهم محبوسين، عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات، لاتهام الأول وهو علاء حسانين بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

محاكمة حسن راتب

ووجهت النيابة العامة، للمتهم حسن راتب، بالاشتراك مع علاء حسانين في عصابة يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع، بغرض الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة.

اتهامات النيابة للمتهمين

وأقامت النيابة العامة دليلها على المتهم حسن راتب وعلاء حسانين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة.

وفحصت النيابة العامة وشاهدت هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.