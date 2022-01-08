التنسيقية: منتدى شباب العالم فرصة لالتقاء الحضارات بعد غياب بسبب كورونا

قال حازم هلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عودة منتدى شباب العالم فرصة حقيقية لالتقاء الحضارات من جديد بعد غياب العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

ولفت «هلال» إلى أن أهم ما يميز منتدى شباب العالم في نسخته الحالية وفي أول يوم عمل للورش المختلفة بالمنتدى، أنه ناقش اليوم في ورشة بعنوان «تأثير الجائحة علي الجيل Z»، أن هذا الجيل الذي أصبح يمثل الأغلبية حول العالم من مواليد 1996 إلى 2012، ومدى تأثير الجائحة عليهم سواء بالسلب أو الإيجاب.

تأثير كورونا على الجيل Z

وأضاف «هلال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان هناك حضورا بارزا للتنسيقية في هذه الورشة، إذ حضر المتحدث النائب علاء مصطفى مع كل من رشيدة دعبس وشادي الكردي.

و تابع أن أعضاء التنسيقية قاموا بعمل مجموعة من المداخلات والمناقشات حول التأثيرات المختلفة لـ«كوفيد- 19» على هذا الجيل، سواء بالإيجاب أو السلب، وأيضا توضيح مدى خطورة تأثير الجائحة على الصحة النفسية لهذا الجيل والعلاقات الاجتماعية لهم، وأيضا الجانب الاقتصادي والثقافي وتحديد الأولويات والضروريات لهذا الجيل.

منتدى شباب العالم 2022

و استكمل أن مجموعة التنسيقية قدمت عدة توصيات بهذا الشأن لاقت قبول الحضور بمختلف جنسياتهم وأعمارهم، ما يؤكد حرص التنسيقية على فهم الشباب بأجيالهم المختلفة وتأثير الجائحة بشكل عام عليهم، وأيضا مدى حرص التنسيقية على الصحة النفسية للشباب في مصر والعالم وأهمية الصحة النفسية كحق أساسي من حقوق الانسان، وأهمية مراعاة هذا الجانب في المراحل التعليمية المختلفة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس لحقوق الإنسان.