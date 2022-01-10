صديقة المذيعة نوران عطا الله تنفي وفاتها: راعوا مشاعر أسرتها

نفت المذيعة الشابة نورا سامي، مُقدمة برنامج «إنبوكس»، عبر قناة «صدى البلد 2»، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن وفاة صديقتها في البرنامج المُذيعة الشابة نوران عطا لله، نتيجة حادث سير في مدينة الشيخ زايد، مؤكدة أنّ هذا الكلام عار تماما عن الصحة.

وقالت نوار سامي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ هذا الكلام غير صحيح، وأنها في منزلها وتتمتع بصحة جيدة، متمنية تحري الدقة في نشر الأخبار مراعاة لمشاعر الأسرة.