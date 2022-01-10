رئيس التحرير

محمود مسلم

المذيعة نوران عطا الله بعد شائعة وفاتها: تشابه أسماء

كتب:

أحمد حسين صوان
12:00 م | الإثنين 10 يناير 2022
نوران عطالله

نوران عطالله

أعربت المذيعة نوران عطالله، مُقدمة برنامج «إنبوكس» عبر قناة «صدى البلد 2»، عن استياءها الشديد من تداول أخبار مغلوطة عبر المواقع الإخبارية، تزعم بوفاتها نتيجة حادث سير في مدينة الشيخ زايد، صباح اليوم الإثنين.

وقالت نوران عطا لله، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ هناك لغطا وقع فيه أحد المواقع الإخبارية، بسبب تشابه أسماء، متابعة: «فيه واحدة تقريبًا اسمها نوران عطا لله، توفيت في حادث، وأحد المواقع نشر صورتي وصفتي كمذيعة على أساس إن أنا اللي في الحادث».

وأكدت نوران عطالله، أنها بصحة جيدة ولم تُصاب بأي مكروه، مناشدة بضرورة تحري الدقة، لاسيما في هذه النوعية من الأخبار، التي تؤثر سلبًا عليها وتُقلق أسرتها.

اقرأ المزيد:

مذيعة صدى البلد تقنن أوضاعها وتحصل على تصريح مزاولة المهنة

مذيعة "صدى البلد": يجب العودة لـ"أخلاق زمان"

مذيعة بـ"صدى البلد" عن تقرير "سي إن إن" حول الطائرة المنكوبة: "شغل يهود"

نوران عطالله: تجربتي في "صدى البلد" تحدٍّ كبير