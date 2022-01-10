المذيعة نوران عطا الله بعد شائعة وفاتها: تشابه أسماء

أعربت المذيعة نوران عطالله، مُقدمة برنامج «إنبوكس» عبر قناة «صدى البلد 2»، عن استياءها الشديد من تداول أخبار مغلوطة عبر المواقع الإخبارية، تزعم بوفاتها نتيجة حادث سير في مدينة الشيخ زايد، صباح اليوم الإثنين.

وقالت نوران عطا لله، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ هناك لغطا وقع فيه أحد المواقع الإخبارية، بسبب تشابه أسماء، متابعة: «فيه واحدة تقريبًا اسمها نوران عطا لله، توفيت في حادث، وأحد المواقع نشر صورتي وصفتي كمذيعة على أساس إن أنا اللي في الحادث».

وأكدت نوران عطالله، أنها بصحة جيدة ولم تُصاب بأي مكروه، مناشدة بضرورة تحري الدقة، لاسيما في هذه النوعية من الأخبار، التي تؤثر سلبًا عليها وتُقلق أسرتها.