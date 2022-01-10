مواعيد وتفاصيل الظواهر الفلكية في 2022.. «خسوف» و«كسوف» بعدد من الدول

نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، ندوة تحت عنوان «الأحداث والظواهر الفلكية عام 2022»، تحت رعاية الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، وبمشاركة الدكتور محمد شعبان، أستاذ علم الفلك بالمعهد.

وقال القاضي، إن هناك العديد من الظواهر الفلكية، سيشهدها العام الجاري 2022، منوها إلى أن منها حالات خسوف وكسوف وغيرها، من الظواهر الفلكية.

ظواهر فلكية في 2022

أشار شعبان، إلى أن هناك عددا الظواهر الفلكية في 2022، ستشهدها غالبية دول العالم على مدار العام الميلادي، موضحا أنها تتمثل في الآتي:

30 أبريل.. كسوف جزئي للشمس

موعد مع كسوف جزئي للشمس، والكسوف الجزئي سيكون مرئيا في جميع أنحاء جنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب أمريكا الجنوبية، حيث سيكون أفضل ما يمكن رؤيته من الأرجنتين بنسبة 53%.

25 أكتوبر.. كسوف جزئي

يمكن رؤية مسار هذا الكسوف الجزئي بشكل أفضل في أجزاء من غرب روسيا وكازاخستان، إذ ستتم رؤيته بشكل أفضل من وسط روسيا، بتغطية تزيد عن 80%.

16 مايو.. خسوف كلي للقمر

سيكون الخسوف مرئيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وجرينلاند والمحيط الأطلسي، وأجزاء من أورباء الغربية وغرب إفريقيا.

8 نوفمبر.. خسوف للقمر

سيكون الخسوف مرئيا في جميع أنحاء شرق روسيا واليابان وأستراليا والمحيط الهادئ وأجزاء من غرب ووسط أمريكا الشمالية.

وأوضح الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن كسوف الشمس، يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا، ويكون القمر في المنتصف، أي في مرحلة الولادة الجديدة، عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري.

وأضاف أن خسوف القمر أنواع، تتمثل في: كلي وجزئي وشبه الظل، موضحا أن الخسوف الكلي عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف كامل قرص القمر، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية نهائيا في أوقات منتصف الليل، أما الخسوف الجزئي، يكون عندما يدخل القمر منطقة ظل الأرض، أما خسوف شبه الظل فيتمثل في عندما يدخل القمر منطقة شبه الظل فقط.