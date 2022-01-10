أسرع طرق لتجديد اشتراكك في القنوات المشفرة لمتابعة الأمم الأفريقية

أعلنت الشركة المصرية للقنوات الفضائية «CNE»، عن عدة طرق لتسهيل على عملاءها من المشتركين في تجديد اشتراكات القنوات المشفرة، خاصة سلسة قنوات «beIN Sport» الحاصلة على حقوق البث الحصري، لبطولة الأمم الأفريقية، التي تقام حاليا في الكاميرون، وذلك في منطقة شمال أفريقيا، والشرق الوسط، واسيا، وأمريكا.

حيث أكدت الشركة في بيان لها، أنه تيسيرًا على المواطنين ولمنع التزاحم على افرع الشركة المختلفة، ولضمان سرعة وسهولة أداء خدمة سداد وتفعيل الاشتراكات، فإن الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE قد أتاحت لعملائها وسائل متعددة للسداد من خلال.

طرق تجديد الاشتراكات

تطبيقات الشركة: الأندرويد

الأيفون

موقع الشركة الإلكتروني

- من خلال شبكات التحصيل الإلكترونية مثل «أمان، ضامن، ممكن، فوري، BEE، سداد، مصاري، كاش كول أو OPay».

هذا بالإضافة إلى استمرار تقديم خدمة الدفع الفوري من خلال جميع فروع الشركة الرئيسية وموزعيها المعتمدين ونقاط البيع في جميع محافظات الجمهورية، والتي تتضمن جميع فروع cne، وموزعين beln، وموزعين art، وموزعين ons، وتتضمن تجديد جميع الاشتراكات لجميع القنوات المشفرة.

المصرية للقنوات الفضائية: تفعيل الخدمة بشكل فوري

وأكدت الشركة، على تفعيل الخدمة بشكل فوري، وسريع من خلال كل هذه الطرق، ويسهل تقديم الخدمة لجميع عملائها من مشتركيها.

كما تقوم شركة CNE، بتقدم لجميع مشتركيها خدمة الدعم الفني، ودليل ضبط أجهزة الرسيفر لأدخل ترددات القنوات المشفرة، بأسهل الطرق من خلال خطوات بسيطة عبر موقعها الرسمي، في إطار تسهيل حصول مشتركيها على خدمة سريعة لضبط هذه القنوات.

يذكر أن الشركة المصرية للقنوات الفضائية «CNE»، تقوم بتوزيع المحتوى الإذاعي والتليفزيوني المشفر، من خلال أستخدام احدث الوسائل التكنولوجيا في مجال البث والاتصالات، بما يتوافق مع التشريعات والسياسات الإعلامية المصرية، وتقديم الدعم للمشتركين.