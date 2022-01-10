ضبط مخرج شهير ادعى سرقة معدات تصوير أعادتها قوات الأمن

ألقت قوات الأمن، القبض على مخرج أحد الأعمال الدرامية، على خلفية ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، متضمنة ادعاءاته بسرقة معدات تصوير فريق العمل خلافاً للحقيقة، على الرغم من تعامل الأجهزة الأمنية مع الواقعة وإعادة المعدات فور الإبلاغ.

المخرج بعد ضبطه: لم أكن أعلم باستعادة قوات الأمن لمعدات التصوير

وجرى ضبط مخرج العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما نشره من أخبار مغلوطة، وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة دون علمه باتخاذ القسم للإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.