«إيجي ترك» مبادرة لتوفير عربات الطعام المتنقلة للشباب «أون لاين»

تيسيرا على الناس ولمساعدة الشباب أطلقت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الصفحة الرسمية لمبادرة "إيجي ترك" لعربات الطعام المتنقلة على موقع التواصل الاجتماعي، تحت رعاية مجلس الوزراء.

وأطلقت الوزارتان تلك المبادرة من أجل توسيع قاعدة مستخدمي العربات والعمل على جذب عدد أكبر من الشباب؛ لتوفير فرص عمل حقيقية بشروط وضوابط محددة من خلال التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارتين، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل تلك المبادرة وأهدافها وفق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن تلك المبادرة تأتي في ظل مذكرة تفاهم بين وزراتي التنمية المحلية والشباب بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لإطلاق المبادرة وتنفيذ وإدارة عمل وحدات عربات الطعام المتنقلة والذي يعتمد على مبدأ الشباك الواحد للتيسير على الشباب.

يستفيد من إيجي ترك الشباب من عمر 18 حتى 40 سنة

تستهدف المبادرة التيسير على الناس، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات استخراج تراخيص عمل هذه الوحدات من الجهات المختلفة المختصة بإنهاء التصاريح والرخصة.

يستفيد من مبادرة إيجي ترك، الشباب من الجنسين من 18 حتى 40 سنة بالإضافة إلى ذوي الهمم.

ويتم التنفيذ الخاص بالمبادرة بشأن العربات المتنقلة، في الأماكن التي تخصصها كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى مراكز الشباب والهيئات والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية، يأتي بهدف إنشاء منظومة متكاملة ورائدة على المستوى القومي لدعم وتنمية وتطوير وتنمية كافة المشروعات الخاصة بالشباب والمحتاجين سواء كانت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة، وذلك من خلال توحيد وتنسيق جهود شركاء التنمية بهدف احتضان مشروع منذ البداية وحتى الوصول بالمشروع إلى مرحلة النمو.