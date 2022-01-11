كيري يشكر السيسي: نعتمد على شباب المنتدى لمواجهة تغير المناخ

وجّه المبعوث الرئاسي الأمريكي لتغير المناخ، جون كيري، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قيادته لأزمة تغير المناخ والتزامه برعاية حكومة مصر قمة COP27، مشددًا على أنّ مشاركة الشباب في هذا الأمر شيء بالغ الأهمية.

وأضاف كيري، خلال كلمته في جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم: «أقدم احترامي لوزير الخارجية سامح شكري، فهو صديق حميم منذ كنت وزيرا للخارجية الأمريكية، وأود أن أشكر وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، التي كانت شريكا وثيقا أثناء مؤتمر جلاسكو».

كيري: أمامنا 8 سنوات فقط لتجنب عواقب تغير المناخ

وتابع المبعوث الرئاسي الأمريكي لتغير المناخ: «بعض الشباب يشعرون بالإحباط، وأنا أشارك العديد منهم الشعور ذاته، فالعلماء أخبرونا بشكل لا لبس فيه، أنّ لدينا نحو 8 سنوات قادمة يجب علينا خلالها اتخاذ القرارات الحاسمة وتنفيذها لتجنب أسوأ عواقب لأزمة المناخ».

أزمات المناخ

وأوضح كيري: «رأينا حرائق غير مسبوقة خرجت عن نطاق السيطرة، ونرى القطب الجنوبي حيث انفجرت صفيحة جليدية ضخمة، ونسعى إلى الحفاظ على درجة حرارة الأرض وفخور بإخباركم أنّ 65% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي شارك تحقيق هذا الأمر».

وأكد المبعوث الرئاسي الأمريكي لتغير المناخ، أنّ التحدي الأكبر هو أن تتحرك الحكومات والقطاع الخاص، وهو ما لم يتم حتى الآن، متابعا: «أعتمد على شباب المنتدى لتنفيذ هذا الضغط، فهذا التحول لا يجب أن نخاف منه، وهو مهم للاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة، حيث نبني أنظمة طاقة جديدة مثل المحركات الكهربائية بدلا من محركات الوقود، ويمكن لمثل هذه التحولات خلق ملايين فرص العمل».