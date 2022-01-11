وفاة القس مكاري يونان متأثرا بكورونا.. بعد رحيل زوجته بـ3 أيام

أعلن الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس، وفاة القس مكاري يونان، أحد أشهر كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، متاثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثلاثة أيام من وفاة زوجته "سونا" متأثرة أيضا بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وفاة القس مكاري يونان

وكان قد أقيمت صلوات الجنازة على زوجة القس مكاري يونان ظهر يوم عيد الميلاد المجيد، بالكنيسة المرقسية بالأزبكية، واعتذرت الأسرة وقتها عن استقبال العزاء، نظرا لانتشار فيروس كورونا.

والقس مكاري يونان، جرت رسامته كاهنا في 18 يوليو 1976، وخدم في أسيوط لمدة عام تقريبًا بعد رسامته قسا.